Topo

Notícias

Trump, sobre tarifas: 'Acho que teremos grande vitória na Suprema Corte'

São Paulo

03/09/2025 13h43

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 3, que se os Estados Unidos não conseguirem ganhar o julgamento sobre tarifas na Suprema Corte, o país vai sofrer muito. Em coletiva concedida na Casa Branca nesta quarta-feira, Trump, no entanto, manifestou otimismo sobre uma reversão da decisão do Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal, que determinou que o republicano não tinha o direito legal de impor tarifas abrangentes.

"Acho que teremos vitória na Suprema Corte", afirmou o presidente dos EUA na coletiva na Casa Branca. "As tarifas são vitais para os Estados Unidos", disse.

Para Trump, é possível que em algum dia as tarifas substituam os impostos.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Mendonça é sorteado relator de pedido que tenta barrar processo do golpe

Maierovitch: Pressa de Moraes vira arma da defesa de Bolsonaro

Defesas de generais tentam se descolar de Bolsonaro na trama golpista

Maduro não soltou presos políticos nem renunciou; discurso era de 1902

Armas de guerra e parceria com PCC: conheça o Tren de Aragua, alvo dos EUA

'Reunião não é tentativa armada contra o Estado', diz advogado de Bolsonaro

Trump falará com Zelensky na quinta-feira

Como estão as ex-colônias francesas na África após 65 anos de independência?

Putin diz à Ucrânia: acabe com a guerra por meio de negociações ou eu a acabarei pela força

'Energia caindo, caos': viajantes relatam apagão no aeroporto de Guarulhos

Rede de cosméticos Lush suspende dia de vendas no Reino Unido em protesto por Gaza