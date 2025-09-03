Topo

Trump falará com Zelensky na quinta-feira

03/09/2025 14h12

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversará com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, na quinta-feira (4), disse uma autoridade da Casa Branca, depois que Zelensky e líderes europeus disseram esperar uma ligação. 

"Vou conversar com ele em breve e descobrir com certeza o que faremos", disse Trump a um repórter da AFP no Salão Oval nesta quarta-feira (3), onde recebeu o presidente polonês, Karol Nawrocki.

Um funcionário da Casa Branca disse mais tarde à AFP: "O presidente Trump estava se referindo a Zelensky. Eles conversarão amanhã." 

Trump insinuou novas sanções contra a Rússia caso não consiga chegar a um acordo de paz com a Ucrânia. 

"Seja qual for a decisão, ficaremos felizes ou infelizes. E se ficarmos infelizes, coisas acontecerão", disse Trump a repórteres no Salão Oval durante uma reunião com o presidente polonês.

