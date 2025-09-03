Topo

Trump diz que pode enviar tropas para Nova Orleans e Louisiana para combate ao crime

03/09/2025 15h48

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que pode enviar tropas federais à Louisiana para combater o crime, após ações semelhantes em Washington.

Falando a repórteres no início de uma reunião com o presidente da Polônia, Karol Nawrocki, Trump disse que seu governo estava decidindo se enviaria tropas para Chicago ou "um lugar como Nova Orleans".

"Vamos para Louisiana, talvez, e você tem Nova Orleans, que tem um problema de criminalidade. Resolveremos isso em cerca de duas semanas", afirmou.

Trump também disse que a criminalidade em Baltimore estava em "níveis que ninguém jamais viu antes" e que ele consideraria enviar tropas para a cidade de Maryland se fosse solicitado.

"Se formos para Baltimore, (podemos) resolver isso muito rapidamente também... e acho que estamos esperando até que nos peçam", disse.

Trump tem ameaçado regularmente expandir sua repressão federal às cidades dos EUA lideradas pelos democratas, apresentando o uso do poder presidencial como um esforço urgente para combater o crime, mesmo com autoridades municipais citando declínios em homicídios, violência armada e roubos.

Na terça-feira, ele disse que enviaria tropas da Guarda Nacional para Chicago, mas não disse quando.

(Reportagem de Jeff Mason, Andrea Shalal e Bhargav Acharya)

