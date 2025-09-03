Topo

CORREÇÃO-Trump diz que não tem nenhuma mensagem para Putin e aguarda sua decisão

03/09/2025 13h41

(Corrige 3º e 4º parágrafos para mostrar que Trump estava se referindo a um telefonema planejado com Zelenskiy, não com Putin)

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que não tem mais nenhuma mensagem para o presidente russo, Vladimir Putin, e que aguarda uma decisão, já que a Rússia continua demonstrando pouco interesse em acabar com sua guerra com a Ucrânia.

"Não tenho nenhuma mensagem para o presidente Putin", disse ele aos repórteres na Casa Branca. "Ele sabe qual é a minha posição e tomará uma decisão de uma forma ou de outra. Seja qual for sua decisão, ficaremos felizes ou insatisfeitos com ela e, se estivermos insatisfeitos, vocês verão coisas acontecerem."

Trump está planejando fazer uma ligação telefônica com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse uma autoridade da Casa Branca, depois que o presidente dos EUA disse que "falará com ele nos próximos dias".

Trump fez os comentários durante um evento no Salão Oval da Casa Branca. Ele estava respondendo a uma pergunta sobre a guerra da Ucrânia e seu envolvimento com Zelenskiy e Putin.

(Reportagem de Jeff Mason e Steve Holland)

