Trump conversará com Zelensky na quinta-feira

03/09/2025 15h32

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falará na quinta-feira com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, disse uma alta fonte da Casa Branca nesta quarta-feira (3).

"Vou conversar com ele em breve e averiguar com certeza o que vamos fazer", declarou Trump a jornalistas no Salão Oval também nesta quarta-feira, quando recebeu o presidente polonês, Karol Nawrocki.

Uma fonte da Casa Branca precisou mais tarde à AFP que "eles falarão amanhã".

Trump insinuou novas sanções contra a Rússia se não conseguir alcançar um acordo de paz sobre a Ucrânia.

"Qualquer que seja a sua decisão, estaremos contentes ou descontentes. E se estivermos descontentes, acontecerão coisas", disse Trump aos jornalistas.

Trump reagiu assim enquanto em Pequim ocorria um grande desfile militar organizado pelo presidente chinês, Xi Jinping, com a participação de Putin e Kim Jong Un, líder da Coreia do Norte.

Os esforços diplomáticos do presidente dos Estados Unidos para conseguir um acordo de paz parecem ter estagnado.

Putin mostrou pouca disposição em aceitar uma reunião bilateral que, segundo Trump, estava sendo organizada entre os líderes russo e ucraniano.

Trump não tem sido explícito sobre o que fará se Putin se recusar a colaborar, segundo ele, como estratégia de pressão.

O mandatário rejeita as insinuações de que é brando com Moscou e recordou as recentes sanções contra a Índia por comprar petróleo russo.

"Chamam isso de inação? E eu ainda não cheguei à fase dois e à fase três", afirmou Trump, sem dar mais detalhes.

