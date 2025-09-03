Ao menos três pessoas morrem em acidente no tradicional Elevador da Glória, em Lisboa
LISBOA (Reuters) - Pelo menos três pessoas morreram nesta quarta-feira quando o icônico Elevador da Glória, em Lisboa, popular entre os turistas, descarrilou e caiu, deixando também cerca de 20 pessoas feridas, informaram os serviços de emergência.
Imagens do local mostraram o elevador, semelhante a um bonde, que transporta pessoas para cima e para baixo em uma encosta na capital portuguesa, praticamente destruído, e equipes de emergência retirando pessoas dos destroços.
Não ficou imediatamente claro o que causou o acidente.
(Reportagem de Sergio Gonçalves e Andrei Khalip)