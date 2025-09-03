Hidratante em spray promete efeito imediato sem melecar pele; confira teste

Alguns cremes hidratantes deixam uma sensação pegajosa, como se houvesse excesso de produto nas mãos e nos dedos após a aplicação. Pensando em evitar isso, o Guia de Compras UOL testou o hidratante instantâneo em spray da Bepantol Derma, que está custando R$ 38,99 na Amazon.

Durante o uso, esse hidratante se destacou pela praticidade e também ajudou a cuidar melhor da pele. Ele proporciona hidratação intensa em qualquer área do corpo, como cotovelos, rosto e joelhos. Confira o nosso teste completo e os pontos de atenção sobre o produto:

O que gostamos?

Hidratação intensa. O produto entrega uma boa hidratação para a pele por ter alta concentração de pró-vitamina B5 (também conhecida como dexpantenol).

Fácil aplicação. É muito mais fácil de usar dos que os hidratantes tradicionais. Basta espirrar uma ou duas vezes na área desejada e esperar 30 segundos para secar.

Efeito instantâneo. Segundos depois de espirrar em qualquer parte do corpo, foi possível sentir imediatamente a pele mais hidratada.

Sem cheiro. Para quem é alérgico, o hidratante é bem interessante, já que não possui cheiro.

Versátil. Além de ser ótimo para usar nas mãos e no rosto, o hidratante ainda atende áreas mais ressecadas, como joelhos e cotovelos.

Bom rendimento. Em mais de duas semanas de uso contínuo, menos de 15% do produto foi usado.

Pontos de atenção

Preço alto. Para um hidratante de 50 ml, o preço pode não ser tão acessível. Mas, por render bastante, ele pode ser um bom investimento.

Tipo de pele. O produto atendeu muito bem para uma pele normal. Mas, se a sua pele for muito seca ou bem ressecada, será preciso usar uma quantidade um pouco maior que o recomendado para manter a hidratação desejada ou até utilizar outro produto com poder hidratante.

O que mudou?

É possível usar tranquilamente o hidratante em qualquer parte do corpo, como cotovelo, joelho e rosto, sem se preocupar em deixar as mãos meladas com o excesso do produto. Esse spray da Bepantol pode ser um aliado em qualquer momento do dia, ajudando a hidratar bem a pele.

Para quem é o produto?

Seguindo as orientações do fabricante, esse produto serve para quem tem a pele de normal a seca. Também pode ser indicado para quem gosta de hidratar a pele em qualquer momento do dia com praticidade.

Como dito anteriormente, quem tem a pele muito ressecada terá que usar uma quantidade maior do produto —e isso pode gerar um gasto excessivo desnecessário.

*Com informações de texto publicado em 07/05/2025.

