'PIB deve desacelerar e corte de juros fica pra janeiro', avalia economista

O desempenho recente do PIB brasileiro revela uma economia sustentada pelo consumo das famílias, mas com sinais claros de desaceleração à frente, avalia Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset Brasil, no Mercado Aberto do Canal UOL. Para ela, a perda de fôlego do agronegócio e a persistência dos juros altos devem limitar o crescimento.

No segundo trimestre de 2025, o PIB avançou 0,4%, impulsionado pelo setor de serviços e pelo mercado de trabalho aquecido.

Esse PIB que foi divulgado ontem conta uma história que é mais ou menos dentro do que se estava projetando. A gente tem uma saída do peso da agropecuária, que foi muito relevante no primeiro trimestre, e você tem outra característica marcante, que é o consumo das famílias. Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset Brasil

Ainda tem uma resiliência muito forte de serviços, mas isso se dá principalmente por causa desse consumo das famílias que segue forte. Então a cara do PIB é mais ou menos essa, e o que ele nos diz olhando pra frente? É de que essa tendência de desaceleração deve continuar ao longo dos próximos trimestres. Marianna Costa, economista-chefe da Mirae Asset Brasil

'Selic de 15% é extremamente restritiva'

A política de juros altos do Banco Central segue impactando a atividade econômica e deve manter o cenário restritivo até que haja sinais claros de desaceleração e controle da inflação, avalia Marinana Costa, economista-chefe da Mirae Asset Brasil. Ela aponta que o ciclo de cortes pode começar já em janeiro, caso os dados permitam.

Uma Selic de 15% é extremamente restritiva e mesmo que ele comece a cortar ela ainda vai passar um tempo em território restritivo. Então você tem aqui um descompasso entre o tempo que o efeito para essa alta da taxa Selic chegue na atividade econômica. O Banco Central sabe disso, é exatamente esse o cenário que ele tem. O que ele não sabe é em que magnitude que essa desaceleração vai acontecer e em que momento que ela vai acontecer. Então, os sinais mais fortes de PIB, ou principalmente dessa resiliência do consumo das famílias, deixa o Banco Central um pouco mais cauteloso. Marianna Costa

O dado de ontem está mais ou menos dentro do esperado, então não muda muito essa expectativa que não é do Banco Central, mas é dos economistas do mercado, de que o Banco Central venha começar a cortar ali pelo comecinho do ano em janeiro. Marianna Costa

