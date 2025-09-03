TCE-SP suspende programa de escolas cívico-militares em São Paulo

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) suspendeu ontem a execução do Programa Escola Cívico-Militar, instituído pela gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O que aconteceu

Suspensão é imediata e proíbe novas contratações e editais até nova análise da corte. O conselheiro Renato Martins Costa, relator do caso, determinou a suspensão imediata dos processos seletivos em andamento para a contratação de pessoal vinculado ao programa de escolas cívico-militares. A decisão também impede a publicação de novos editais, a realização de chamamentos e a implementação de atividades que ainda não tenham sido iniciadas, até nova deliberação do Tribunal de Contas.

A decisão atendeu a uma representação do Coletivo Educação em 1º Lugar. Ele é formado pela deputada federal Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP), pelo deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL-SP) e pelo vereador paulistano Celso Giannazi (PSOL-SP).

Na decisão, o TCE reconheceu irregularidades no programa. Entre elas: o uso de verbas da educação para pagamento de policiais militares, a ausência de estudos de impacto orçamentário e financeiro e a falta de metas e indicadores de desempenho. O tribunal também apontou afronta à Constituição e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

O programa havia sido criado pela Lei Complementar nº 1.398/2024, que previa gastos de R$ 7,2 milhões destinados ao pagamento de policiais militares para atuar em escolas. A representação do coletivo de parlamentares argumentava que a medida configurava desvio de finalidade de recursos da educação e comprometia o orçamento da rede pública. Com a suspensão, o governo deve apresentar um planejamento detalhado, estudos de impacto financeiro, metas claras e comprovar a compatibilidade da proposta com a Constituição e a legislação educacional.

Em março de 2024, Tarcísio enviou à Alesp um projeto de lei para criar o programa em São Paulo. O governador afirmou que pretendia implementar "ao menos 100 unidades" nos próximos anos, embora o texto não estabelecesse metas formais.

A proposta previa a contratação de policiais militares aposentados. Eles que atuariam desarmados na parte disciplinar e em atividades extracurriculares, enquanto a Secretaria de Educação ficaria responsável pelo currículo. O projeto surgiu após o governo Lula encerrar o programa federal, sob a justificativa de que a política desviava a finalidade das Forças Armadas.