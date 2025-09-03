Topo

Notícias

TCE-SP suspende programa de escolas cívico-militares de Tarcísio

03/09/2025 16h41

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) suspendeu a execução do Programa Escola Cívico-Militar, criado pela gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Procurado, o governo paulista disse apenas que ainda não foi notificado.

Na decisão, o Tribunal reconheceu irregularidades na proposta, dentre elas:

. uso de verbas da educação para o pagamento de policiais militares, caracterizando desvio de finalidade;

. ausência de estudos prévios de impacto orçamentário e financeiro;

. falta de planejamento detalhado, metas e indicadores de desempenho;

. afronta à Constituição e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

A medida foi tomada após representação apresentada pelo Coletivo Educação em 1º Lugar, integrado por parlamentares do PSOL. Dentre eles, a deputada federal Professora Luciene Cavalcante, o deputado estadual Carlos Giannazi e o vereador Celso Giannazi.

Além da suspensão imediata do programa, o TCE vetou o uso de recursos da Secretaria da Educação para o custeio de policiais militares. Também ordenou a análise da regularidade das despesas já realizadas e abriu a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos que autorizaram os gastos apontados como irregulares.

Com a decisão, o governo estadual só poderá retomar o programa caso apresente estudos de impacto financeiro, planejamento detalhado, metas claras e comprovação de compatibilidade com a Constituição e a legislação educacional.

Imbróglio na Justiça

No início de agosto, o Tribunal de Justiça autorizou o governo de São Paulo a seguir com o edital de seleção que prevê a contratação de policiais militares reformados para atuar como monitores do programa das escolas cívico-militares, no Estado. As contratações chegaram a ser suspensas após uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Apeoesp, o sindicato dos professores do ensino do Estado de São Paulo, que questionava o edital de seleção.

Os policiais contratados são PMs da reserva e que iriam trabalhar como monitores nas cem escolas cívico-militares que aderiram ao programa, e anunciadas pela Seduc no primeiro semestre. O governo previa o treinamento e a ambientação dos militares em junho, mas o imbróglio judicial atrasou o processo de seleção. Os resultados foram divulgados em 26 de agosto, e os novos monitores começariam as atividades em 8 de setembro.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

EUA apreende 13 mil barris de produtos químicos para fabricar drogas enviados da China ao México

Petróleo fecha em baixa diante de perspectiva de novo aumento da oferta

Fifa inicia processo de venda de ingressos para Copa de 2026

Governo pede investigação da Polícia Federal sobre fraudes no Seguro-Defeso

Segundo dia do julgamento de Bolsonaro tem declaração de amor à sogra e piadas de Dino

Conab fará leilões para escoamento de até 50 mil t de feijão

Exportação de petróleo da Venezuela tem maior nível em 9 meses com retorno de cargas aos EUA

Valdemar diz que Tarcísio atua por anistia e nega que ação seja em troca de apoio para 2026

'Perseguidos, mas não abandonados', diz Michelle Bolsonaro em dia de julgamento

UE dá passo importante para conclusão de acordo com Mercosul

Gasto com honorários de membros da AGU chega a R$ 2,3 bi