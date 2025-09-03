Topo

Notícias

Taxas de juros ficam estáveis após produção industrial

São Paulo

03/09/2025 09h40

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quarta-feira, 3, diante da queda do dólar, alta das taxas de Treasuries e após a produção industrial ter caído 0,2% m julho, praticamente em linha com a mediana estimada (-0,3%). No radar está o segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) e a agenda traz ainda o Tesouro realiza leilão extraordinário ou "off-the-run" de NTN-B (11h).

Às 9h07 desta quarta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,980%, de 13,987% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,315%, de 13,322%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,650%, de 13,659% no ajuste de terça-feira (2).

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

'Oposição não barrará compensação do IR, seria uma bomba', diz secretário

Índice de preços da FAO fica praticamente estável em agosto

Putin diz que quaisquer tropas ocidentais na Ucrânia seriam alvos legítimos

Exército israelense bombardeia edifício na Cidade de Gaza

França: Partido Socialista se posiciona para assumir governo se premiê for derrubado

Desemprego nos EUA vai a 4,3% em agosto, com novos postos de trabalho em queda

Anutin Charnvirakul é eleito premiê da Tailândia após derrotar rival do partido governista

Em crise com Venezuela, Trump envia caças para 'combater cartéis no Caribe'

TV Brasil exibe no domingo 1º jogo da final do Brasileirão feminino

'Estarei ao lado do Lula', diz Costa Filho, ministro do partido de Tarcísio

Aeronaves militares venezuelanas voaram perto de navio de guerra dos EUA em "ação provocativa", diz Pentágono