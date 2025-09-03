Tarcísio se reúne com centrão e Motta para tentar destravar anistia

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tomou para si a articulação do projeto da anistia e se encontra nesta tarde com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O que aconteceu

Na sequência, o governador volta a São Paulo e se reúne com caciques bolsonaristas. Ele vai jantar com o pastor Silas Malafaia e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), deputado que insiste na aprovação da anistia desde 2023.

A oposição afirma que o engajamento de Tarcísio está sendo decisivo na tentativa de pautar o projeto. O governador conseguiu com que o Republicanos declarasse apoio à anistia nesta semana. Agora, ele trabalha pela adesão do Podemos.

Tarcísio e o presidente da Câmara são do Republicanos. Ambos estão na residência oficial da Câmara dos Deputados, em encontro que também terá a participação do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI).

O contexto político indica uma união da direita. Nesta semana, a União Progressista, maior força política do Brasil que tem Ciro como copresidente, anunciou o desembarque do governo Lula e a entrega de seus quatro ministérios.

A intenção da direita é votar a anistia num único dia. Haveria a aprovação da urgência, o que dispensaria a proposta de passar por comissões. Na sequência, o projeto iria a plenário.

A oposição acredita ter mais de 300 votos —são necessários 257 para a aprovação. Não existe data prevista para o projeto ser votado, mas o líder do PL disse não se importar se tiver de esperar pelo encerramento do julgamento de Jair Bolsonaro (PL), previsto para o dia 12, no STF (Supremo Tribunal Federal).

A direita defende que o ex-presidente seja beneficiado pela anistia. A afirmação contraria o que Bolsonaro declarou em todas as entrevistas dadas. Ele sempre falou que a proposta não era em beneficio próprio.

Tarcísio foi criticado por Eduardo Bolsonaro por não trabalhar pela anistia. A reclamação apareceu em áudios revelados pela PF. Na ocasião, também ficou claro que o filho do ex-presidente defendia desde o começo que a proposta beneficiasse seu pai.

Recado a Alcolumbre

O presidente do Senado sinalizou que vai apresentar um texto próprio sobre anistia. Davi Alcolumbre (União-AP) sempre manifestou ser contrário ao projeto em questão e disse que o país tem outras prioridades.

Sóstenes Cavalcante criticou o senador e afirmou que não é papel de Alcolumbre redigir textos. O líder do PL falou que cabe ao senador apenas exercer a presidência do Senado e do Congresso Nacional.