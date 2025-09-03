Topo

Tarcísio irá para o PL se Bolsonaro apoiá-lo para presidência, diz Valdemar

Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Imagem: Gabriel Silva/E. Fotografia/Estadão Conteúdo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 15h15Atualizada em 03/09/2025 15h22

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve se filiar ao PL e ser candidato à presidente da República em 2026 se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apoiá-lo, segundo o presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

O que aconteceu

"O Tarcísio só vem para o PL se Bolsonaro apoiá-lo para presidente", disse Valdemar, em entrevista à GloboNews. "Se o Bolsonaro apoiar o Eduardo para presidente, nós vamos apoiar o Eduardo", afirmou ele. O presidente da sigla já afirmou que o governador deve se filiar ao partido caso decida concorrer à presidência no próximo ano.

Valdemar diz que apoiará o candidato que Bolsonaro indicar. "Eu vou apoiar o candidato que o presidente Bolsonaro indicar. Mesmo se for alguém [da família Bolsonaro]. Mesmo se for o Eduardo. O Bolsonaro apoiou o Eduardo, o Eduardo é nosso candidato."

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) herdariam os votos do pai, segundo Valdemar. "Você faz uma pesquisa e põe o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, dá o mesmo percentual. O Bolsonaro transfere votos para eles."

Eduardo disse que a família Bolsonaro cogita sair do partido, caso Tarcísio se filie. "De fato, é algo que a gente pensa (sair do PL, se Tarcísio se filiar). Porque, da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político. É o Bolsonaro preso, censurado; os filhos sem poder concorrer", disse ele, em entrevista ao Metrópoles.

Presidente do Republicanos também quer Tarcísio na disputa para a presidência. O deputado federal Marcos Pereira admitiu, no fim de agosto, a possibilidade de o governador concorrer ao Planalto. Até então, o partido defendia que Tarcísio concorresse à reeleição ao governo de São Paulo.

Tarcísio é o candidato do centrão. A Federação UP (União Brasil e PP) apoia o nome dele para a disputa da presidência e costura o nome do presidente do PP, Ciro Nogueira, para vice-presidente da chapa.

O entendimento é que o país precisa de alguém "equilibrado", e Tarcísio seria o nome adequado para representar os partidos de centro. Lideranças do Republicanos, União Brasil, PP e até do PT já dão como certo o nome do governador de São Paulo na disputa. Tarcísio, no entanto, só deve oficializar a candidatura se tiver o apoio de Bolsonaro.

