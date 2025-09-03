Supervisão federal do departamento de polícia de Seattle é encerrada após 13 anos

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - Um tribunal dos Estados Unidos devolveu o controle do departamento de polícia de Seattle à cidade, encerrando 13 anos de supervisão federal do órgão por determinação judicial, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em um comunicado nesta quarta-feira.

O Departamento de Justiça havia feito suas considerações finais no fim de julho, avaliando que o departamento de polícia cumpriu substancialmente com as reformas para tratar das violações dos direitos civis e do uso excessivo da força.

"Hoje, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington reconheceu a conclusão bem-sucedida do decreto de consentimento em 'Estados Unidos v. Cidade de Seattle', devolvendo o controle total do Departamento de Polícia de Seattle (SPD) à cidade", disse o Departamento de Justiça.

O decreto de consentimento que estabeleceu a supervisão começou em 2012. Isso ocorreu após uma análise que constatou que a polícia de Seattle violava regularmente direitos civis dos residentes e que os policiais rapidamente recorriam ao uso de cassetetes e outras armas.

O departamento de polícia alcançou "conformidade substancial sustentada", de acordo com o Departamento de Justiça.

As reformas incluíram mudanças nas práticas quanto ao uso da força, intervenção em crises, paradas, detenções, supervisão e prestação de contas.

A revisão de 2011 constatou que a polícia usava força excessiva em 20% das vezes nas situações em que era exigido o uso da força. Mais da metade das vezes o uso dos cassetetes era desnecessário ou excessivo.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington)