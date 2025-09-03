Topo

Notícias

STJ suspende decisão do TJ-PR e restabelece direitos de deputado do Paraná

São Paulo

03/09/2025 23h35

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu liminar nesta quarta-feira, 3, que suspende decisão do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) e restabelece os direitos do deputado estadual Renato de Almeida Freitas Junior (PT-PR).

O parlamentar é alvo de um processo ético-disciplinar na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), que o acusa de ter quebrado o decoro ao facilitar a entrada de manifestantes no prédio da Casa durante protestos realizados em junho de 2024 contra o programa Parceiro da Escola. A ação resultou na suspensão de seus benefícios regimentais por 30 dias.

A nova decisão do STJ, tomada pelo ministro presidente Herman Benjamin, garante que Freitas Junior possa exercer suas funções parlamentares até o julgamento de um recurso. A liminar suspende a decisão da presidente do TJ-PR e confirma a deliberação do desembargador Jorge de Oliveira Vargas.

O STJ requisitou informações à autoridade reclamada (TJ-PR) e citou a Assembleia Legislativa do Paraná. Após as manifestações, o caso será encaminhado ao Ministério Público Federal.

No domingo, 17 de agosto, a liminar favorável a Renato Freitas foi suspensa e a punição mantida. A sanção passou a valer na tarde de segunda-feira, 18, após a leitura da decisão em plenário da Assembleia.

O deputado contestou no STJ a legalidade da suspensão imposta pela Alep. Ele havia obtido uma liminar no TJ-PR, concedida pelo desembargador Jorge de Oliveira Vargas, mas a medida foi derrubada em seguida pela presidente da Corte, desembargadora Lidia Maejima, durante um plantão noturno, a pedido da própria Assembleia.

Na Reclamação apresentada ao STJ, Freitas alega que a presidente do TJ-PR usurpou a competência de tribunal superior, já que apenas a presidência do STJ pode suspender decisões liminares ou sentenças em casos desse tipo. Segundo a defesa, o segundo mandado de segurança impetrado pela Alep serviu, na prática, como substituto de um pedido de suspensão de segurança.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Rússia diz que garantias de segurança desejadas pela Ucrânia são 'perigo' para Europa

STJ suspende decisão do TJ-PR e restabelece direitos de deputado do Paraná

Harvard obtém vitória contra Trump na Justiça dos EUA

Osaka vence Muchova e já está nas semifinais do US Open

BC rejeita compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB)

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia sua reeleição à AFP

Justiça dos EUA condena Google a pagar US$ 425 milhões por coleta fraudulenta de dados

Ex-presidente peruano Toledo recebe nova condenação por lavar dinheiro da Odebrecht

Funcionário da Petrobras morre após acidente em plataforma na Coreia do Sul

Governo Trump cortou ilegalmente financiamento de Harvard, decide juíza dos EUA

Tribunal peruano ordena a liberação do ex-presidente Vizcarra