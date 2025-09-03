STF rejeita pedido de Erika Hilton e mantém arquivamento sobre transfobia

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou uma reclamação apresentada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) contra o arquivamento de uma ação penal por transfobia.

O que aconteceu

A reclamação foi movida após o Ministério Público Federal (MPF) e a 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo arquivarem uma denúncia contra Isabella Alves Cepa. O argumento usado pelo MPF foi o de que não existe lei específica que criminalize a transfobia no Brasil. Erika Hilton contestou, lembrando que, desde 2019, o STF equiparou a prática ao crime de racismo.

Gilmar disse que o MPF errou, mas juiz arquivou com base própria e dentro da lei. O ministro reconheceu que a posição do MPF desconsiderou o entendimento da Corte, mas destacou que o juiz responsável pelo caso agiu com base nos elementos dos autos e dentro do Código de Processo Penal. Para Mendes, caberia ao STF, nesse tipo de reclamação, apenas verificar se houve descumprimento direto das decisões da Corte, o que não ocorreu.

Para o magistrado, a decisão questionada da 7ª Vara Federal de São Paulo não contrariou o julgamento da ADO 26, que equiparou a transfobia ao crime de racismo. Segundo o ministro, a reclamação não é o instrumento adequado para reavaliar provas ou substituir a instância revisora prevista no Código de Processo Penal. Para ele, caberia ao Ministério Público questionar o arquivamento por meio do recurso interno apropriado, e não ao Supremo examinar o mérito da decisão de primeiro grau.

Entenda o caso

O processo teve início em 2020, após publicações nas redes sociais de Isabella sobre a eleição de Erika Hilton como vereadora de São Paulo. Em uma das postagens, Isabella escreveu que a vereadora mais votada na cidade "era um homem", o que motivou a denúncia de transfobia.

O caso foi remetido à Justiça Federal de São Paulo porque Isabella estaria fora do país. Isabella afirma que deixou o Brasil em 2024 e que recebeu status de refugiada em um país do leste europeu, embora não revele qual, alegando razões de segurança.