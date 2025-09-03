Topo

Notícias

STF ao vivo: assista ao 2º dia de julgamento de Bolsonaro em tempo real

do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 07h35

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista deve ser retomado hoje (3) no STF. A sessão está prevista para começar às 9h e será transmitida ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

2º dia de julgamento de Bolsonaro no STF: como e quando assistir

Sessões devem se estender até a próxima semana. O ministro do STF Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento de Bolsonaro e demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

  • 2/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 3/9 (quarta), às 9h (hoje)
  • 9/9 (terça), às 9h e às 14h
  • 10/9 (quarta), às 9h
  • 12/9 (sexta), às 9h e às 14h

O julgamento será transmitido na íntegra pelo UOL. A audiência pode ser acompanhada ao vivo, a partir das 8h50, pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar). A transmissão cobrirá toda a sessão e contará com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

No primeiro dia, houve a leitura do relatório e a manifestação da PGR. Pela manhã, falaram o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República. À tarde, foi a vez das defesas iniciarem a apresentação de seus argumentos, que devem ser concluídos hoje.

Quais são as etapas do julgamento?

As audiências seguirão as seguintes etapas:

  1. Leitura do relatório do ministro-relator: Alexandre de Moraes resumiu tudo o que ocorreu no processo;
  2. Manifestação da PGR: Paulo Gonet apresentou manifestação em que pediu a condenação de todos os réus por cinco crimes.
  3. Manifestação das defesas: Cada advogado tem uma hora para apresentar seus argumentos; a manifestação das defesas será feita na seguinte ordem: Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto.
  4. Voto do relator: Em seu voto, Moraes anuncia sua decisão pela condenação ou absolvição dos réus e explica os motivos.
  5. Voto dos demais ministros: A ordem é de antiguidade na Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e o último a votar é o presidente, Cristiano Zanin.

Os réus do 'núcleo crucial'

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;
  3. Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;
  5. Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;
  6. Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo;
  7. Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;
  8. Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Julgamento de Bolsonaro no STF -- 2º dia

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Acordo comercial UE-Mercosul está indo na direção certa, diz ministro do Comércio da França

Comissão Europeia valida acordo com Mercosul e o envia aos países membros

Autoridade dos Emirados Árabes Unidos adverte que planos de assentamento na Cisjordânia são "linha vermelha" para Abu Dhabi

Assistir TV Justiça ao vivo agora: veja dia 2 de julgamento no STF hoje (3)

Ao menos 21 mil crianças ficaram com deficiências desde o início da guerra em Gaza, diz ONU

China busca ultrapassar EUA como superpotência com ambições globais

Quase 100 corpos recuperados após deslizamento de terra no oeste do Sudão

PF cumpre ordem de afastamento de governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas

TH Joias, deputado no Rio, é preso por tráfico e associação ao CV

Transmissão TV Justiça ao vivo: assista ao dia 2 de julgamento de Bolsonaro

Com oposição da França, UE vai propor acordo comercial com o Mercosul