STF: 1ª Turma encerra sessão de julgamento de Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe

Brasília

03/09/2025 13h25

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou pouco depois das 12h53 desta quarta-feira, 3, o segundo dia da sessão de julgamento da ação penal da tentativa de golpe de Estado, que tem o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e outros sete aliados como réus. A sessão foi marcada pelas sustentações orais das defesas dos réus militares, inclusive a do ex-chefe do Executivo.

O julgamento será retomado na próxima terça-feira, 9, às 9 horas, com o voto do relator, Alexandre de Moraes.

