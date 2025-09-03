S&P 500 e Nasdaq avançam após decisão antitruste da Alphabet e dados de emprego

Por Purvi Agarwal e Ragini Mathur

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq avançavam nesta quarta-feira depois que uma decisão antitruste favorável à Alphabet impulsionou as ações da empresa controladora do Google, enquanto os investidores analisavam um relatório de vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos mais fraco do que o esperado para julho.

A Alphabet saltava 8,3%, atingindo uma máxima recorde intradiária, depois que um juiz de Washington decidiu, na terça-feira, que o Google não terá que vender seu navegador Chrome, mas terá que compartilhar dados com rivais.

A Apple também subia 8,4%, já que a decisão também permitiu que o Google continue a fazer pagamentos lucrativos à fabricante do iPhone.

"Isso está ajudando as ações de tecnologia em geral... não estamos vendo a injeção de uma tremenda confusão se a Alphabet fosse obrigada a vender seu navegador ou fazer algumas mudanças em seu acordo com a Apple", disse Sam Stovall, diretor de investimentos da CFRA Research.

"Isso está permitindo que os investidores respirem aliviados."

O índice de serviços de comunicação ganhava 3,3%, atingindo um pico recorde, e as ações de tecnologia subiam 0,6%.

Reforçando as apostas de um corte iminente na taxa de juros, um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que as vagas de emprego em aberto nos EUA caíram para 7,181 milhões em julho, em comparação com 7,37 milhões estimados pelos economistas consultados pela Reuters.

Os operadores estão agora precificando uma chance de 95,6% de um corte nos juros em setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, em comparação com quase 92% antes dos dados.

Esse é o primeiro de uma série de indicadores de empregos esperados para esta semana, que culminará com o relatório do governo de emprego fora do setor agrícola na sexta-feira.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,45%, para 45.091,98 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,33%, a 6.436,88 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,98%, para 21.488,03 pontos.

(Reportagem de Purvi Agarwal e Ragini Mathur em Bengaluru)