S&P 500 e Nasdaq abrem em alta com ganhos da Alphabet e antes de dados sobre emprego

03/09/2025 11h01

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq abriram em alta nesta quarta-feira diante dos avanços da Alphabet com uma decisão antitruste favorável, enquanto os investidores aguardavam dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos que podem influenciar a próxima decisão do banco central sobre a taxa de juros.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,03% na abertura, para 45.309,43 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,47%, a 6.445,82 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,86%, para 21.461,627 pontos.

(Reportagem de Ragini Mathur em Bengaluru)

