Sonha sempre em cores ou em preto e branco também? O que diz a ciência

Sonhos são muito mais do que simples imagens que surgem quando fechamos os olhos. Eles representam um fenômeno complexo, uma mistura de sons, pensamentos, sensações e visões que parecem reais enquanto estamos dormindo.

Para a neurociência moderna, sonhos têm funções importantes para o cérebro:

Eles ajudam na consolidação da memória, na resolução de problemas e no processamento das experiências vividas durante o dia;

Em certo sentido, sonhar seria como uma forma de ensaio para os desafios da vida desperta.

Psicólogos, psiquiatras, neurologistas e até antropólogos estudam esses fenômenos, tentando decifrar os mistérios que cada mente cria enquanto dormimos. Afinal, sonhos podem revelar de tudo um pouco sobre nós.

Cores, preto e branco e memória do sonho

Uma das perguntas mais frequentes sobre sonhos é se eles aparecem somente em cores ou também em tons de preto e branco.

Em um artigo publicado no site The Conversation, Kimberly Fenn, professora de psicologia da Universidade do Estado de Michigan, diz que a maioria das pessoas relata sonhar em cores, embora essa porcentagem possa subestimar a realidade, já que os cientistas dependem apenas das lembranças dos sonhadores — não existe tecnologia capaz de registrar exatamente as imagens na mente durante o sono.

Segundo Kimberly, a idade influencia a percepção das cores nos sonhos. Pessoas mais velhas podem relatar menos cores, possivelmente porque cresceram assistindo a filmes, fotografias e programas de televisão em preto e branco.

Isso levanta outras questões: será que essas pessoas sonham realmente em tons monocromáticos, ou apenas lembram os sonhos dessa forma? E antes da invenção das imagens em preto e branco, como os sonhos eram descritos?

Nem todos experimentam sonhos visuais

Ainda de acordo com Kimberly, pessoas que ficam cegas após os cinco ou seis anos ainda podem ter imagens visuais nos sonhos, enquanto aquelas com cegueira congênita (desde o nascimento) ou que perderam a visão muito cedo, não visualizam imagens.

No lugar disso, seus sonhos ganham vida através de sons, cheiros, texturas e sensações táteis, mostrando que o universo onírico é moldado pela experiência sensorial de cada indivíduo.

Além disso, nem todos os sonhos são agradáveis. Pesadelos frequentes ou angustiantes podem prejudicar o sono e a qualidade de vida. Nessas situações, procurar um especialista em sono ou um terapeuta pode ajudar a compreender as causas e desenvolver estratégias para lidar melhor com essas experiências.

*Com informações de reportagem publicada em 26/08/2024