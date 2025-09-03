Topo

Notícias

Sete migrantes morrem em tentativa de cruzar o Mediterrâneo

03/09/2025 12h20

Sete pessoas morreram no mar e outras 41 foram resgatadas e transportadas à ilha italiana de Lampedusa depois de passarem seis dias a bordo de uma embarcação no mar Mediterrâneo, indicou nesta quarta-feira (3) a ONG alemã Sea-Watch. 

Os sobreviventes, em sua maioria sudaneses, puderam desembarcar em Lampedusa na terça-feira à noite. Eles foram resgatados pelo navio Aurora, da Sea-Watch, após terem recusado a ajuda das autoridades tunisianas, segundo informou a ONG.

Segundo testemunhos, a embarcação tinha partido da Líbia em 27 de agosto, mas ficou à deriva em águas internacionais entre Tunísia e Malta. Sete pessoas morreram no mar.

As autoridades tunisianas enviaram um navio de abastecimento que operava na zona para resgatar os 41 sobreviventes, e a Marinha tunisiana chegou alguns dias depois, mas os migrantes recusaram-se a segui-los, disse um porta-voz da Sea-Watch à AFP.

"Algumas dessas pessoas preferem morrer a serem enviadas à força de volta para a Tunísia", afirmou.

A Sea-Watch, que acompanhou a situação com a ajuda do seu avião de observação, afirmou que Malta tinha recusado os seus pedidos de ajuda, mas finalmente a ONG obteve autorização das autoridades tunisinas para recolher os migrantes.

A Tunísia é um país de trânsito fundamental para milhares de migrantes africanos que todos os anos tentam chegar à Europa por mar.

Em 2023, a Tunísia firmou um acordo de 255 milhões de euros (1,6 bilhão de reais na cotação atual) com a União Europeia, dos quais quase metade se destinava a combater a imigração clandestina.

Este acordo tinha como objetivo reforçar a capacidade da Tunísia de impedir que os barcos partissem das suas costas, mas as ONG afirmam que os migrantes são vítimas de discriminação, racismo e violência no país.

O governo italiano de extrema direita de Giorgia Meloni apoiou o acordo com a Tunísia, que também incluía restrições às atividades dos barcos das ONGs.

ar/ide-ljm/cf/clc/pb/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Por que a China comemora a derrota do Japão na 2ª Guerra Mundial?

6 pontos defendidos pelos advogados de Bolsonaro no julgamento do STF

Defesa de Braga Netto diz que delação é 'narrativa' e elogia Moraes

Jair Renan falta à Câmara de Camboriú para ficar com o pai, em Brasília

'Estamos avaliando a cada dia', diz Ancelotti sobre Neymar

Lula almoça com Alcolumbre e ministros do União após anúncio de desembarque

Advogado de Braga Netto alega cerceamento da defesa em dois pontos do processo

Bolsonaro está com saúde debilitada e não deve comparecer a julgamento no STF, diz advogado

Sete migrantes morrem em tentativa de cruzar o Mediterrâneo

Advogado de Braga Netto presta solidariedade ao STF 'pelos ataques que a Corte vêm sofrendo'

La Niña e El Niño: quais as diferenças entre os fenômenos climáticos?