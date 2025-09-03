Servidoras pedem cassação de deputada do DF que denunciou 'teste do sofá'

Um grupo de dez servidoras e ex-servidoras do gabinete do deputado distrital Daniel Donizet (MDB), do Distrito Federal, protocolou ontem o pedido de cassação do mandato da deputada Paula Belmonte (Cidadania), após a parlamentar dizer, em entrevista à TV Globo, que havia a exigência de que funcionárias passassem pelo "teste do sofá" para permanecer no gabinete de Donizet.

O que aconteceu

Servidoras da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) denunciam que acusação é "infundada" e atinge a dignidade do grupo. Elas protocolaram uma representação contra Belmonte por quebra de decoro. O documento, ao qual o UOL teve acesso, pede a cassação do mandato da parlamentar por "procedimento incompatível com a dignidade da representação popular".

Grupo também registrou um boletim de ocorrência contra Paula Belmonte. Elas informaram que avaliam outras medidas judiciais cabíveis contra a deputada. "O ataque gratuito e irresponsável não ficará sem resposta. Nossa luta é pela verdade, pela justiça e pelo direito de trabalhar em um ambiente livre de difamação e assédio moral", diz nota de repúdio publicada ontem.

As servidoras também afirmam que as alegações são graves e mentirosas. "É ainda mais chocante considerando que a deputada ocupa o cargo de procuradora das Mulheres na CLDF, posição que deveria ser sinônimo de proteção e defesa dos interesses das mulheres."

Declaração de Belmonte foi veiculada na última segunda-feira. A parlamentar comentava a decisão da mesa diretora da Câmara Legislativa de encaminhar à Corregedoria da Casa um pedido de suspensão do mandato do deputado Daniel Donizet por 30 dias. Belmonte afirmou à TV Globo que Donizet já responde a 11 pedidos de cassação, sendo dez deles relacionados a denúncias de assédio sexual e um de abuso de poder.

Eu não estou dizendo que acontecia, a gente está fazendo essa investigação, mas o que a gente via era exigência de passar pelo teste do sofá para se manter no gabinete, o que nós não podemos aceitar, de maneira nenhuma.

Paula Belmonte, em entrevista à TV Globo

É estarrecedor que uma deputada que se proclama defensora dos direitos das mulheres se permita fazer ataques tão levianos e irresponsáveis contra todas as mulheres que trabalham e trabalharam no gabinete de um colega. A gravidade dessa afirmação mentirosa é ainda mais chocante considerando que a deputada ocupa o cargo de procuradora das mulheres na CLDF, posição que deveria ser sinônimo de proteção e defesa dos interesses das mulheres.

Nota de repúdio das servidoras

O UOL entrou em contato com a Câmara Legislativa do Distrito Federal para esclarecer se a representação foi recebida e aguarda retorno.

'Minha fala nunca teve intenção de ofender servidoras', diz deputada

O deputado distrital Daniel Donizet (MDB-DF) Imagem: Carlos Gandra - 10.jan.2023/CLDF

Belmonte declarou não ter "intenção de ofender servidoras" com entrevista. A parlamentar explicou em nota ser a favor da investigação dos casos e afirmou que reproduziu literalmente uma expressão que consta na denúncia contra Donizet. "Defendo, inclusive, que ele possa se defender. E que sejam aplicadas sanções proporcionais aos fatos", afirmou.

A deputada, no entanto, ressaltou que a declaração não pode ser mais importante do que as denúncias. "São 11 processos que tramitam nesta Casa. Eles não podem ser ignorados. E eu vou continuar a ser a voz das mulheres aqui dentro. Meu compromisso continua sendo o mesmo: defender a verdade e lutar por um Distrito Federal mais justo."

O deputado afirmou que a decisão da mesa diretora é de natureza política, e não jurídica. "O parlamentar não é réu por nenhum dos argumentos mencionados e sequer possui ação judicial em seu nome relacionada a essas alegações", afirma nota enviada ao UOL.

Até o momento, Daniel Donizet não está suspenso, já que o pedido segue em tramitação e passará agora por uma análise jurídica. "Apesar disso, o parlamentar respeita a decisão do colegiado de prosseguir com pedido de suspensão de 30 dias, previsto no regimento da Casa. Mas ressalta que qualquer acusação deve ser analisada no Poder Judiciário — a única esfera competente para julgar, assegurar ampla defesa e garantir o devido processo legal."