Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo de liberação

O governo federal já divulgou o calendário oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente ao ano de 2025. O cronograma segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que quem nasceu em janeiro, por exemplo, já pode ter acesso ao valor disponível.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: de 2/1/2025 a 31/3/2025

Fevereiro: de 3/2/2025 a 30/4/2025

Março: de 3/3/2025 a 30/5/2025

Abril: de 1/4/2025 a 30/6/2025

Maio: de 2/5/2025 a 31/7/2025

Junho: de 2/6/2025 a 29/8/2025

Julho: de 1/7/2025 a 30/9/2025

Agosto: de 1/8/2025 a 31/10/2025

Setembro: de 1/9/2025 a 28/11/2025

Outubro: de 1/10/2025 a 30/12/2025

Novembro: de 3/11/2025 a 30/1/2026

Dezembro: de 1/12/2025 a 27/2/2026

Entenda como funciona

Essa modalidade é alternativa ao saque-rescisão e possibilita que o trabalhador retire, anualmente, uma parte do saldo do FGTS no mês do seu aniversário. A desvantagem é que, em caso de demissão, não é permitido sacar o valor total da conta, restando apenas a multa rescisória.

Na forma tradicional, o saque-rescisão, o empregado demitido sem justa causa tem direito ao saldo integral, além da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível já no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, com prazo de retirada de 60 dias.

Como aderir à modalidade

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site oficial do FGTS. Nesses canais, o trabalhador informa uma conta bancária para recebimento do valor, que é liberado em até cinco dias úteis quando o pedido ocorre dentro do mês de aniversário, segundo a Caixa Econômica Federal.

Caso queira voltar para o saque-rescisão, a solicitação também pode ser feita no aplicativo, desde que não haja antecipação contratada. Contudo, a mudança só passa a valer no 25º mês após o pedido.

Qual é o valor liberado?

O montante do saque-aniversário é calculado de acordo com uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma dos saldos existentes nas contas vinculadas, acrescida de uma parcela adicional, conforme a faixa de valores disponíveis.

Tabela de alíquotas e parcelas adicionais:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000,00: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900