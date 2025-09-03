Sánchez e Starmer firmam acordo que reforça cooperação entre Espanha e Reino Unido

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, assinaram nesta quarta-feira (3) em Londres um acordo de cooperação entre os dois países, após o pacto alcançado em junho para eliminar o controle fronteiriço terrestre em Gibraltar.

O acordo assinado na quarta-feira, chamado "Marco bilateral estratégico", que reforça "a cooperação econômica, política e social entre os dois países", prevê a criação de um fórum econômico comum que promova novas oportunidades de investimento e inovação.

O acordo indica que ambos os países colaborarão em suas políticas externas e de desenvolvimento, estreitarão relações para avançar em política climática, e coordenarão esforços em segurança e defesa.

Antes do encontro, os dois líderes denunciaram diante da imprensa a situação "terrível" em Gaza.

Focado nisso, o marco bilateral firmado menciona "coordenação de iniciativas para promover a implementação da solução de dois Estados e o Estado palestino".

- Política externa -

A Espanha reconheceu o Estado da Palestina em maio de 2024, enquanto o Reino Unido anunciou que faria o mesmo em setembro deste ano, caso Israel não assumisse uma série de compromissos, incluindo um cessar-fogo em Gaza.

Entre os pontos de política externa assinados nesta quarta-feira pelos dois países está "apoio ao crescimento econômico da América Latina e do Caribe e aos seus objetivos em matéria de clima, energia e biodiversidade, incluindo adaptação climática e resiliência; esforços para melhorar a segurança cidadã e abordar a questão do crime organizado".

O texto também menciona que os ministros das Relações Exteriores de ambos os países manterão um diálogo estratégico anual para fortalecer a parceria e monitorar os objetivos do acordo firmado nesta quarta-feira.

Antes da assinatura, Sánchez, ao ser recebido por Starmer, falou de "um acordo bilateral muito importante que reforçará nossa cooperação e colaboração em muitas questões. Igualdade de gênero, desenvolvimento sustentável, transição energética verde, entre outros".

Neste encontro, o primeiro institucional entre os dois países desde a saída do Reino Unido da União Europeia em 2020, participaram também empresários e os dois ministros da Economia, Carlos Cuerpo e Rachel Reeves.

A viagem de Sánchez é a primeira a Downing Street de um presidente do governo espanhol em mais de sete anos, após Mariano Rajoy visitar Theresa May em dezembro de 2017.

- Acordo sobre Gibraltar -

Os governos, ambos socialdemocratas, estão em sintonia após o acordo alcançado em junho sobre Gibraltar, que prevê eliminar barreiras físicas e controles de pessoas e mercadorias na passagem fronteiriça terrestre para acessar o enclave britânico no sul da Península Ibérica.

Starmer, ao receber Sánchez nesta quarta-feira em Downing Street, destacou o acordo bilateral "fruto de todo o trabalho árduo que fizemos sobre Gibraltar".

Por sua vez, após a recepção por seu homólogo britânico, Sánchez elogiou "a liderança do primeiro-ministro Starmer no que diz respeito ao sucesso em fechar este importante acordo entre Espanha, Reino Unido e a Comissão Europeia em relação a Gibraltar".

A reunião bilateral ocorreu após o pacto de 11 de junho em Bruxelas, no qual ficou acordado que todos os controles físicos em Gibraltar seriam realizados no porto e no aeroporto do enclave britânico e não em sua fronteira terrestre, atravessada diariamente por cerca de 15 mil pessoas, a maioria para trabalhar.

Dessa forma, o território britânico passará a fazer parte do espaço Schengen de livre circulação de pessoas.

Esse acordo deve ser traduzido em um tratado vinculante, ainda sem data de implementação, que poderia ocorrer durante 2026.

"Beneficia a todos, e trará certeza legal e confiança às pessoas e aos negócios da região", disse o comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, ao anunciar o acordo em 11 de junho, que agora precisa ser ratificado por todas as partes.

Sefcovic disse estar "convencido de que será ratificado, porque é um bom acordo".

