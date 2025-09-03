Fino, leve e com IA: Samsung lança tablet Galaxy S10 Lite; veja preços

A Samsung lançou esta semana no Brasil o tablet Galaxy Tab S10 Lite, um modelo intermediário pensado para o dia a dia. Ele chega em quatro configurações, com preços a partir de R$ 2.799 — o mais barato da linha.

Entre seus destaques, estão: bateria de 8.000 mAh, recursos de inteligencia artificial do Galaxy AI e sete anos de atualizações, além de capinha e caneta inclusas. Veja mais sobre o produto abaixo.

O que ele tem de bom

Fino e leve: com 6,6 mm de espessura e 524 gramas, é fácil de segurar e de levar para qualquer lugar.

com 6,6 mm de espessura e 524 gramas, é fácil de segurar e de levar para qualquer lugar. Tela: 10,9 polegadas com resolução de 2112 x 1320 pixels, taxa de atualização de 90 Hz e brilho máximo de 600 nits. Inclui tecnologia Vision Booster, que ajusta automaticamente o brilho, o contraste e as cores de acordo com o ambiente.

10,9 polegadas com resolução de 2112 x 1320 pixels, taxa de atualização de 90 Hz e brilho máximo de 600 nits. Inclui tecnologia Vision Booster, que ajusta automaticamente o brilho, o contraste e as cores de acordo com o ambiente. Câmeras: frontal de 5 MP e traseira de 8 MP, suficientes para videochamadas e escaneamento de documentos.

frontal de 5 MP e traseira de 8 MP, suficientes para videochamadas e escaneamento de documentos. Alto-falantes: com tecnologia de áudio espacial Dolby Atmos.

com tecnologia de áudio espacial Dolby Atmos. Caneta S Pen: ideal para anotações, esboços e desenhos, com diferentes níveis de sensibilidade à pressão e encaixe magnético.

ideal para anotações, esboços e desenhos, com diferentes níveis de sensibilidade à pressão e encaixe magnético. Capa protetora: Smart Book Cover também inclusa, para proteger o aparelho e servir como suporte.

Smart Book Cover também inclusa, para proteger o aparelho e servir como suporte. Bateria: 8.000 mAh com carregamento de 25W.

8.000 mAh com carregamento de 25W. Processador: Exynos 1380, acompanhado por 6 GB ou 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão via MicroSD (até 2 TB).

Exynos 1380, acompanhado por 6 GB ou 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão via MicroSD (até 2 TB). Sistema operacional: Android 15, com interface One UI 7.0 com recursos do Galaxy AI. Sete anos de atualizações garantidos.

Android 15, com interface One UI 7.0 com recursos do Galaxy AI. Sete anos de atualizações garantidos. Samsung Notes: app com inteligência artificial útil para o dia a dia. Tem o Assistente de Caligrafia, para organizar anotações manuscritas, e o Assistente Matemático, que resolve equações instantaneamente. Também permite trabalhar diretamente em arquivos PDF, sem precisar alternar entre aplicativos, e ter uma experiência de Tela Dividida, por exemplo, para acompanhar slides de uma aula enquanto faz anotações ou esboços.

app com inteligência artificial útil para o dia a dia. Tem o Assistente de Caligrafia, para organizar anotações manuscritas, e o Assistente Matemático, que resolve equações instantaneamente. Também permite trabalhar diretamente em arquivos PDF, sem precisar alternar entre aplicativos, e ter uma experiência de Tela Dividida, por exemplo, para acompanhar slides de uma aula enquanto faz anotações ou esboços. Recursos de IA: inclui ferramentas como o Apagador de Objetos, para remover pessoas e cosias indesejadas das fotos, e o Circule para Pesquisar, que facilita traduções e pesquisas no Google usando qualquer coisa que estiver na tela.

inclui ferramentas como o Apagador de Objetos, para remover pessoas e cosias indesejadas das fotos, e o Circule para Pesquisar, que facilita traduções e pesquisas no Google usando qualquer coisa que estiver na tela. Ecossistema Galaxy: quem já tem outros dispositivos Samsung, como celular, relógio, fone de ouvido e notebook, se beneficia da integração entre eles, com recursos como o Segunda Tela e o Quick Share.

Tela dividida entre três aplicativos no Galaxy Tab S10 Lite Imagem: Divulgação

Quem pode gostar

O Galaxy Tab S10 Lite pode ser uma opção para quem procura um tablet mais básico/intermediário de uma marca conceituada, sem gastar tanto. Ele é o mais barato integrante da família, que também inclui os modelos S10 Ultra, S10+, S10 FE e S10 FE+.

O novo dispositivo dá conta das demandas do dia a dia, seja para trabalho, estudos ou entretenimento. Dá para abrir diversas abas e aplicativos ao mesmo tempo, ver filmes no streaming e rodar jogos leves.

Todos os preços e versões

Galaxy Tab S10 Lite - 6GB+128GB (Wi-Fi) - cinza ou vermelho: R$ 2.799

Galaxy Tab S10 Lite - 6GB+128GB (5G) - cinza: R$ 2.999

Galaxy Tab S10 Lite - 8GB+256GB (Wi-Fi) - cinza: R$ 3.199

Galaxy Tab S10 Lite - 8GB+256GB (5G) - cinza: R$ 3.399

