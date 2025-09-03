Fino, leve e com IA: Samsung lança tablet Galaxy S10 Lite; veja preços
A Samsung lançou esta semana no Brasil o tablet Galaxy Tab S10 Lite, um modelo intermediário pensado para o dia a dia. Ele chega em quatro configurações, com preços a partir de R$ 2.799 — o mais barato da linha.
Entre seus destaques, estão: bateria de 8.000 mAh, recursos de inteligencia artificial do Galaxy AI e sete anos de atualizações, além de capinha e caneta inclusas. Veja mais sobre o produto abaixo.
O que ele tem de bom
- Fino e leve: com 6,6 mm de espessura e 524 gramas, é fácil de segurar e de levar para qualquer lugar.
- Tela: 10,9 polegadas com resolução de 2112 x 1320 pixels, taxa de atualização de 90 Hz e brilho máximo de 600 nits. Inclui tecnologia Vision Booster, que ajusta automaticamente o brilho, o contraste e as cores de acordo com o ambiente.
- Câmeras: frontal de 5 MP e traseira de 8 MP, suficientes para videochamadas e escaneamento de documentos.
- Alto-falantes: com tecnologia de áudio espacial Dolby Atmos.
- Caneta S Pen: ideal para anotações, esboços e desenhos, com diferentes níveis de sensibilidade à pressão e encaixe magnético.
- Capa protetora: Smart Book Cover também inclusa, para proteger o aparelho e servir como suporte.
- Bateria: 8.000 mAh com carregamento de 25W.
- Processador: Exynos 1380, acompanhado por 6 GB ou 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão via MicroSD (até 2 TB).
- Sistema operacional: Android 15, com interface One UI 7.0 com recursos do Galaxy AI. Sete anos de atualizações garantidos.
- Samsung Notes: app com inteligência artificial útil para o dia a dia. Tem o Assistente de Caligrafia, para organizar anotações manuscritas, e o Assistente Matemático, que resolve equações instantaneamente. Também permite trabalhar diretamente em arquivos PDF, sem precisar alternar entre aplicativos, e ter uma experiência de Tela Dividida, por exemplo, para acompanhar slides de uma aula enquanto faz anotações ou esboços.
- Recursos de IA: inclui ferramentas como o Apagador de Objetos, para remover pessoas e cosias indesejadas das fotos, e o Circule para Pesquisar, que facilita traduções e pesquisas no Google usando qualquer coisa que estiver na tela.
- Ecossistema Galaxy: quem já tem outros dispositivos Samsung, como celular, relógio, fone de ouvido e notebook, se beneficia da integração entre eles, com recursos como o Segunda Tela e o Quick Share.
Quem pode gostar
O Galaxy Tab S10 Lite pode ser uma opção para quem procura um tablet mais básico/intermediário de uma marca conceituada, sem gastar tanto. Ele é o mais barato integrante da família, que também inclui os modelos S10 Ultra, S10+, S10 FE e S10 FE+.
O novo dispositivo dá conta das demandas do dia a dia, seja para trabalho, estudos ou entretenimento. Dá para abrir diversas abas e aplicativos ao mesmo tempo, ver filmes no streaming e rodar jogos leves.
Todos os preços e versões
- Galaxy Tab S10 Lite - 6GB+128GB (Wi-Fi) - cinza ou vermelho: R$ 2.799
- Galaxy Tab S10 Lite - 6GB+128GB (5G) - cinza: R$ 2.999
- Galaxy Tab S10 Lite - 8GB+256GB (Wi-Fi) - cinza: R$ 3.199
- Galaxy Tab S10 Lite - 8GB+256GB (5G) - cinza: R$ 3.399
