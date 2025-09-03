Topo

Salário mínimo foi atualizado e ficou 7,5% maior em 2025; veja valor

Salário mínimo Imagem: Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
03/09/2025 05h00

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste definido em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento esteja em vigor desde janeiro, o pagamento só ocorreu no mês seguinte, pois os vencimentos são sempre recebidos após o período trabalhado. Dessa forma, a atualização só aparece no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo corresponde ao piso mensal que um trabalhador pode ganhar no exercício de sua atividade remunerada. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais do governo federal.

O valor de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5% de alta, superando a inflação do período. Apesar disso, o reajuste final ficou abaixo do esperado em razão do corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Alteração nas regras

Pela metodologia anterior, o cálculo considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — normalmente mais favorável ao trabalhador que o IPCA, índice oficial da inflação — somada à variação do PIB. Nesse modelo, o salário mínimo chegaria a R$ 1.525.

Com a regra atual, foi incluído um novo critério: um teto de crescimento de 2,5% nas despesas. Assim, mesmo que o PIB registre avanço de 3,2%, a correção aplicada será limitada a 2,5%.

O piso salarial influencia diretamente o valor de aposentadorias, principalmente as pagas pelo INSS, além de outros auxílios sociais. Por isso, o governo busca evitar aumentos expressivos, que poderiam pressionar ainda mais as contas públicas em um cenário de contenção de despesas.

