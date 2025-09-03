Topo

'Reunião não é tentativa armada contra o Estado', diz advogado de Bolsonaro

Advogado Celso Vilardi, responsável pela defesa de Jair Bolsonaro Imagem: Fatima Meira /Ag.Enquadrar/Folhapress
do UOL

Do UOL, de São Paulo e Brasília

03/09/2025 14h13

Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro (PL), defendeu o ex-presidente da acusação de tentativa de golpe de Estado após a sessão de hoje e voltou a criticar o ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

O que aconteceu

"Uma reunião evidentemente não é uma tentativa armada contra o estado de direito", afirmou Vilardi. A declaração foi dada em entrevista à imprensa em frente ao STF no começo da tarde.

"O que houve foi apenas e tão somente uma reunião", disse o advogado. Segundo ele, a tônica da defesa é de que não existe nenhuma ligação de Bolsonaro com a Operação Copa, o plano Punhal Verde Amarelo e outros indícios apontados pelo PGR (Procuradoria-Geral da União) como preparativos da suposta tentativa de golpe.

Uma conversa sobre medidas inconstitucionais que não cabiam e não foram tomadas não pode levar uma pessoa a uma condenação de 30 anos.
Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro

Para Vilardi, delação de Cid é "escândalo". Advogado disse que acordo fechado por ex-ajudante de ordens de Bolsonaro com PGR cria "precedente perigosíssimo" por conta das "omissões e contradições" de Cid ao longo do processo de fornecer as informações.

Opinião é compartilhada pela defesa de Braga Netto. "Essa delação tem que ser anulada, ela não pode ficar em pé, ela não serve para condenar ninguém", disse José Luís Lima, advogado do ex-ministro de Bolsonaro.

Acusação se baseia em "narrativa fantasiosa", afirma Paulo Bueno. Membro da defesa de Bolsonaro, o advogado disse que os argumentos da PGR têm base política e que espera que isso não se repita no julgamento do ex-presidente.

Não há uma única minuta assinada demonstrando que ele (Bolsonaro) estava na iminência de promover alguma medida como essa (golpe de Estado).
Paulo Amador da Cunha Bueno, advogado de Bolsonaro

Defesa de Heleno não espera condenação

"Nem trabalho com hipótese", afirmou o advogado Matheus Milanez, que defende Heleno. "Condená-lo vai ser uma enorme injustiça. Espero que não manchem a história dele com a condenação", disse após a sessão de hoje.

Heleno estava afastado do "núcleo decisório" à época dos fatos, diz defesa. Segundo Milanez, o oficial da reserva havia perdido influência sobre o ex-presidente no período em que se deu a suposta conspiração. "Se houve alguma coisa nesse sentido, não contou com o conhecimento e a participação do general Heleno".

