Relator de caso sobre codeshare entre Azul e Gol vota por notificação imediata

03/09/2025 12h39

SÃO PAULO (Reuters) - O acordo de codeshare entre as companhias aéreas Gol e Azul precisa ser notificado em até 30 dias para ser analisado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sob risco de ser considerado como prática de "gun jumping" em maio de 2026, votou o relator do caso na autarquia, nesta quarta-feira.

Tradicionalmente, acordos de prazo definido de codeshare não precisam ser notificados ao Cade por envolverem companhias locais e internacionais, mas o acerto entre Gol e Azul anunciado em maio do ano passado, além de envolver duas grandes empresas nacionais, foi definido por prazo indeterminado, ponderou o relator, Carlos Jacques Vieira Gomes, ao comentar seu voto.

"Parte desse codeshare já foi implementada...Quando for alcançado o período de dois anos, em maio do ano que vem, vamos ter um ato de concentração cuja parte dele já foi implementada", disse Gomes.

Com isso, o relator afirmou que, "para se evitar uma discussão futura" sobre eventual ocorrência de "gun jumping" - quando duas empresas fazem um acordo de cooperação sem notificação ao Cade -, a operação entre as duas aéreas precisa de notificação imediata em até 30 dias para que a autarquia possa analisá-lo até o prazo de maio de 2026.

A tese de que a operação entre Gol e Azul é semelhante ao acordo de codeshare entre a chilena Latam e a Azul, anunciado em junho de 2020, não foi aceita pelo relator.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

