Topo

Notícias

Rede de cosméticos Lush suspende dia de vendas no Reino Unido em protesto por Gaza

03/09/2025 14h01

A rede britânica de cosméticos Lush manteve fechadas, nesta quarta-feira (3), durante todo o dia, suas lojas físicas e online, assim como seus centros de produção, no Reino Unido, para manifestar sua solidariedade com a Faixa de Gaza.

A mensagem "Parem com a fome em Gaza", seguida de "Fechamos em solidariedade", aparece no site da marca, fundada em 1995 no sudoeste da Inglaterra e conhecida por suas bombas de banho efervescentes e seus sabonetes coloridos.

"Na Lush, compartilhamos a angústia de milhões de pessoas diante das imagens de pessoas passando fome em Gaza, Palestina. Como o resto do mundo, nos esforçamos para encontrar formas de ajudar, enquanto o governo israelense impede a entrada de ajuda humanitária urgente na Faixa de Gaza", afirma a empresa em um comunicado publicado na internet.

A Lush anuncia que fechou suas lojas, seu site e interrompeu a produção no Reino Unido por um dia, e também faz um apelo ao governo britânico para "acabar imediatamente com as mortes e destruição" no território palestino e "parar de vender armas" para Israel.

"Uma decisão nada fácil, mas sabemos que muitos de nossos clientes compartilham a mesma preocupação com a situação em Gaza", explica a empresa, que também destina os lucros da venda de um de seus sabonetes ao financiamento de projetos beneficentes para crianças em Gaza e na Cisjordânia.

A Lush conta com mais de 880 lojas em 52 países, mais de 100 delas no Reino Unido e Irlanda.

mhc/psr/mb/ic/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Bolsonaro pode ficar todo o período do julgamento em casa, sem ir ao STF?

Europeus se preocupam com possível impacto do acordo UE-Mercosul na agricultura

IC-Br cai 0,52% em agosto ante julho, revela BC

Segurança em ato de campanha de Milei é alvo de polêmica na Argentina

Médica que raptou bebê em hospital é demitida de universidade federal em MG

Tradicional Elevador da Glória em Lisboa descarrila e deixa várias pessoas feridas ou mortas

Anistia para Bolsonaro deve ficar para depois de julgamento, diz Valdemar

Mortes de candidatos da AfD alimentam teorias conspiratórias na Alemanha

'Trump ataca as universidades americanas', diz ex-reitora de Harvard

Equatoriana Ana Cristina Barragán apresenta 'Hiedra' em Veneza, uma história de ternura e abandono

Furacão Lorena ameaça a Baixa Califórnia, importante região turística do México