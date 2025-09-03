Receita com exportação de grãos na Argentina cai 25% em agosto, para US$ 1,818 bi

São Paulo, 3 - As exportações argentinas de grãos e derivados resultaram em receita de US$ 1,818 bilhão em agosto. O montante representa queda de 55% ante o mês anterior e de 25% na comparação com agosto de 2024. No acumulado do ano, a receita soma US$ 21,34 bilhões, representando aumento de 32% na comparação com igual período do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Câmara da Indústria Oleaginosa da República Argentina (Ciara) e pelo Centro de Exportadores de Cereais (CEC), entidades que representam 48% das exportações totais argentinas.De acordo com as entidades, o mês de agosto se caracteriza por menores vendas para exportação e por uma queda nos registros de exportação em relação aos meses de plena colheita.O principal produto exportado pelo setor é o farelo de soja, seguido pelo óleo de soja e pelo milho.