Topo

Notícias

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 1,4 milhão; confira dezenas

Bruno Domingos/Reuters
Imagem: Bruno Domingos/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL

03/09/2025 20h17Atualizada em 03/09/2025 20h55

Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 6817 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 02-13-52-60-63.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 33 milhões; confira dezenas sorteadas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 21 milhões; veja números e time

O próximo concurso será realizado na quinta, com prêmio estimado de R$ 1,4 milhão.

Houve 27 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 10.531,08.

1.968 apostas acertaram três números e faturaram R$ 137,60 cada uma.

58.056 apostas com dois acertos levaram R$ 4,66.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia sua reeleição

TJSP suspende lei que liberava som alto em grandes eventos e shows em SP

Corte de R$ 2,2 bilhões em verbas de Harvard é ilegal, decide juíza

Justiça peruana condena ex-presidente Toledo a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro

Como foi o segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro

Justiça derruba decreto de Nunes e obriga Prefeitura a regulamentar mototáxis em até 90 dias

Câmara aprova 'SUS da Educação'; veja os principais pontos

Haddad: Tarcísio rasgou a fantasia de uma pessoa de centro

Aposta do PR acerta Lotomania e ganha R$ 3,9 milhões; veja números

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 1,4 milhão; confira dezenas

É falso que Maduro se escondeu na embaixada da China em Caracas