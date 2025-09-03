Quem é TH Joias, deputado e joalheiro de famosos preso por ligação com o CV

Preso hoje por suspeita de tráfico de drogas e associação criminosa, o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos, o TH Joias (MDB), está em seu primeiro mandato e é conhecido por produzir joias usadas por famosos.

Quem é TH Joias

Thiego Raimundo, 36, nasceu no Morro do Fubá, na zona norte do Rio. Antes de entrar para a política, ele fez sucesso como joalheiro ao herdar o negócio do pai, Juberto, e assumir o empreendimento da família na loja em Madureira.

Joias produzidas por TH foram usadas por diversas personalidades. As peças já foram usadas por jogadores de futebol da seleção brasileira, como Vini Jr. e Neymar Jr, além do ex-atleta Adriano Imperador. Nomes famosos da música também usaram peças dele, como Ludmilla, L7 e Poze do Rodo.

Entre 2017 e 2018, foi preso pela Polícia Civil do Rio e passou dez meses na cadeia. Ele foi detido por suspeita de pagar propina a agentes públicos, por venda de drogas e armas de fogo, além de suposta associação às facções criminosas em atuação no Rio, como Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro.

Thiego se filiou ao MDB em 2022, quando disputou uma vaga de deputado estadual. Naquele ano, ele recebeu 15.015 votos e conseguiu uma vaga como suplente.

Ele assumiu como deputado em 2024 na vaga deixada por Otoni de Paula Pai, morto em maio do ano passado. O primeiro na linha para assumir o cargo era Rafael Picciani, mas ele recusou para continuar como secretário estadual de Esporte e Lazer na gestão de Claudio Castro (PL).

Thiego só tomou posse na Alerj graças a um habeas corpus. Como ele é alvo de ações na Justiça estadual, foi necessária a autorização.

Na Alerj, TH preside a Comissão de Defesa Civil. Ele é o responsável por coordenar as ações de prevenção a desastres no estado.

Partido diz que vai expulsar

MDB disse que vai expulsar TH Joias do partido. A legenda informou que, após a operação da hoje, decidiu pela expulsão uma vez que, além de ser alvo das autoridades por vários crimes, o parlamentar "já não seguia a orientação partidária em seus posicionamentos e votações na Alerj, [por isso] não fará mais parte dos nossos quadros".

Alerj confirmou que a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete de Thiego, e disse ter colaborado com as investigações. "As diligências foram acompanhadas pela Procuradoria da Casa Legislativa, que prestou apoio às autoridades competentes. A Alerj segue acompanhando o caso".

O UOL tenta contato com a assessoria de TH Joias. O espaço segue aberto para manifestação.

Deputado preso

TH Joias foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, área nobre do Rio. O parlamentar é suspeito de tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociar armas para o CV.

Prisão foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio. No total, o deputado é alvo de duas operações que ocorrem simultaneamente na manhã de hoje: uma delas deflagrada pela Justiça Federal e operada pela Polícia Federal; a outra é conduzida pelo Ministério Público do Rio e pela Polícia Civil fluminense.

Outras duas pessoas ligadas ao parlamentar também foram presas: O assessor parlamentar dele, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu; e o traficante Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, e liderança do CV nas comunidades do Rio.

Ministério Público do Rio afirma que TH Joias usou o cargo de deputado para beneficiar o tráfico. De acordo com a promotoria, o emedebista nomeou comparsas para cargos na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) e atuou diretamente como intermediário na compra e venda de drogas, armas de fogo e aparelhos antidrones a serem usados pelo tráfico, além de ter realizado pagamentos a integrantes do Comando Vermelho. Os criminosos agiam nos complexos da Maré e do Alemão, e na comunidade Parada de Lucas.