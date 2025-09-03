Queijo na dieta? Pode, sim! Aproveite os benefícios do minas frescal

O queijo é um alimento saudável, fonte de proteínas, vitaminas e minerais importantes para o organismo. No entanto, por ser rico em gordura animal, muitas pessoas acreditam que o laticínio deve ser evitado, especialmente em dietas para perda de peso.

Mas o queijo pode, sim, fazer parte do cardápio de quem busca emagrecer. Basta escolher os tipos certos. Os queijos mais maturados (provolone, parmesão, gorgonzola) costumam ter mais gordura e, consequentemente, são mais calóricos. Por isso, devem ser consumidos com moderação. Já os "brancos", como ricota, cottage e minas frescal costumam ser mais indicados por nutricionistas para quem está de dieta.

Entre esses, o minas frescal é o que costuma agradar a todos. Ele tem sabor suave, textura macia e úmida e combina muito bem com sanduíches, saladas e frutas. Além de proteínas de alto valor biológico, oferece cálcio, fósforo, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B (como B2 e B12). São 72 calorias em uma porção de 30 g. Veja a seguir alguns benefícios deste laticínio para nosso organismo:

Aliado do ganho de massa magra: Proteínas de alto valor biológico fornecem aminoácidos, essenciais para a manutenção e reparação da massa muscular, além da síntese de enzimas e hormônios.

Contribui com a saúde intestinal: Por conter probióticos, o consumo do queijo minas frescal favorece o equilíbrio da microbiota intestinal —conjunto de bactérias que habitam o intestino e, em desequilíbrio, estão associadas ao ganho de peso. O alimento ainda auxilia na integridade da mucosa intestinal, devido à presença de cálcio e zinco.

Fortalece ossos e dentes: O laticínio é fonte de cálcio, mineral importante para o fortalecimento e manutenção de ossos e dentes. A ingestão adequada de cálcio ao longo da vida ajuda a prevenir doenças ósseas, como a osteoporose, e colabora na formação e manutenção de dentes saudáveis.

É melhor para o coração: O queijo minas frescal possui menor quantidade de gordura saturada e sódio, em comparação aos queijos mais curados. Como você sabe, o consumo excessivo desses nutrientes aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como pressão alta, infarto e AVC. Logo, o queijo branco é melhor opção para cuidar da saúde do coração.

