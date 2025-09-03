Quando o INSS de setembro começa a ser pago? Veja calendário completo
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá a ordem do número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, formato já adotado para garantir maior previsibilidade e organização nos repasses.
O que aconteceu
Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores depositados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já os beneficiários com renda acima do piso nacional terão os créditos efetuados de 1º a 7 de outubro.
Atualmente, o INSS transfere mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse montante, aproximadamente 28,2 milhões correspondem a quem recebe até o piso, enquanto cerca de 12,3 milhões vão para aqueles com valores superiores.
Para confirmar a data específica do pagamento, é preciso observar o penúltimo dígito do número do benefício — ignorando sempre o último. A consulta também pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessível com CPF e senha vinculada à conta Gov.br.
Em caso de dúvidas, os segurados podem recorrer à Central 135, que oferece atendimento automatizado diariamente e suporte humano em horário comercial.
Além de permitir a visualização do extrato de pagamentos, o aplicativo Meu INSS também possibilita atualizar dados cadastrais e acessar diversos outros serviços disponíveis por meio da barra de busca.
Calendário para quem recebe até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário para quem recebe acima do salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10