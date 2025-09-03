O que acontece no corpo após três dias totalmente sem comida e água?

O corpo humano tem uma impressionante capacidade de adaptação. Sem alimentos, ele recorre primeiro às reservas de glicogênio (estoque de açúcar no fígado e músculos) e, depois, passa a queimar gordura para gerar energia. Por isso, é possível sobreviver semanas sem comer, embora a fraqueza e a perda de massa corporal se tornem inevitáveis.

Mas, após três dias sem ingestão de nutrientes, já se iniciam sinais preocupantes: queda na imunidade, tontura, dificuldade de concentração e perda de massa muscular.

E o risco não está apenas na falta de comida, mas em como o corpo reagirá quando a alimentação voltar.

Se a reintrodução for feita de forma abrupta, pode surgir a síndrome da realimentação, um distúrbio grave em que o organismo, enfraquecido pelo jejum prolongado, não consegue lidar com a carga repentina de calorias. Isso pode levar a arritmias, insuficiência respiratória e até falência cardíaca.

Sem água, a vida entra em risco

Enquanto é possível suportar semanas sem alimentos, ficar sem água é muito mais perigoso. A média de sobrevivência varia entre dois e quatro dias, dependendo da idade, saúde geral e condições do ambiente. Em locais quentes, esse prazo pode ser ainda menor.

A explicação é simples: a água é o principal componente do corpo e participa de praticamente todas as funções vitais — desde a digestão até a regulação da temperatura e eliminação de resíduos. Quando o organismo começa a se desidratar, aparecem os primeiros sintomas:

Sede intensa;

Boca e pele secas;

Urina escassa e escura;

Dor de cabeça e cansaço;

Palpitações e tontura.

Com três dias sem hidratação, o quadro se agrava. O sangue fica mais espesso, o coração trabalha sob sobrecarga, a pressão arterial cai e os rins entram em colapso, já que não conseguem filtrar as toxinas acumuladas. Esse processo pode evoluir para insuficiência renal aguda, condição que ameaça a vida.

Papel da hidratação e da alimentação

A água é tão essencial que seu consumo regular está diretamente ligado à saúde renal e urinária. Uma boa hidratação reduz as chances de desenvolver pedras nos rins, infecções e falência renal. Por outro lado, crises repetidas de desidratação enfraquecem progressivamente o sistema excretor.

De forma geral, recomenda-se ingerir cerca de 30 ml de água por quilo de peso corporal — o que dá pouco mais de 2 litros por dia para uma pessoa de 70 kg. Porém, a necessidade varia conforme o clima, o nível de atividade física e o estado de saúde.

Um indicador simples é a cor da urina: amarelo claro indica boa hidratação, enquanto amarelo escuro (exceto no primeiro xixi do dia) sugere falta de líquidos. O ideal é nunca esperar a sede apertar: ela já é sinal de déficit.

Além da hidratação, é fundamental manter uma alimentação equilibrada, estruturada em café da manhã, almoço, jantar e, quando necessário, lanches intermediários. Cada refeição cumpre um papel importante no bom funcionamento do corpo e da mente, e pular alguma delas pode gerar diferentes prejuízos.

*Com informações de reportagens publicadas em 19/02/2025, 24/02/2023, 03/10/2023 e 08/05/2025