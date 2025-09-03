Topo

Notícias

Quadro roubado por nazistas nos Países Baixos é encontrado na Argentina

03/09/2025 17h54

Uma pintura barroca roubada de um colecionador judeu dos Países Baixos pelo regime nazista foi encontrada na Argentina, após ter sido identificada na semana passada em um anúncio imobiliário, informou o Ministério Público do país sul-americano ao expor a obra nesta quarta-feira (3).

O promotor Daniel Adler explicou a jornalistas em Mar del Plata, a 400 km de Buenos Aires, que o advogado da herdeira do líder nazista Friedrich Kadgien "veio trazer a obra", que havia desaparecido durante a Segunda Guerra Mundial.

"Retrato de uma dama", do italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), desaparecida há 80 anos, foi descoberta pelo jornal holandês AD na página de uma imobiliária que mostrava o interior de uma casa com o quadro pendurado sobre um sofá verde.

Embora a autenticidade da pintura não esteja comprovada, a descoberta levou a uma investigação da Polícia Federal argentina e da Interpol sobre os herdeiros de Kadgien, conhecido em sua época como o "mago das finanças' das SS, a força paramilitar do regime nazista durante a Segunda Guerra. Ele morreu na Argentina em 1978.

A obra está "em bom estado de conservação pelos anos que possui, já que é de 1710. Cerca de 50.000 dólares [R$ 272 mil, na cotação atual] pode ser o seu valor", disse aos repórteres o perito e professor de arte Ariel Bassano, que trabalhou com a Justiça, segundo o jornal local La Capital Mar del Plata.

A filha de Kadgien, Patricia, cumpre desde terça-feira uma prisão domiciliar de 72 horas junto com seu marido, depois de várias buscas nas quais as autoridades não encontraram a pintura.

lm/mar/ic/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Felca não defendeu Lula em entrevista; áudio foi manipulado por IA

Haddad: 'Lula sempre defendeu que Brasil seja multilateral'

Flórida planeja eliminar requerimentos de vacinação para estudantes

Fotógrafa palestina morta aos 24 anos recebe mostra e homenagem póstuma em festival de fotojornalismo

'Acordei preocupado com a democracia', diz Haddad sobre Tarcísio e anistia

Comissário da NFL sinaliza possibilidade de show de Taylor Swift no Super Bowl

PSIU: Justiça suspende fim do limite de barulho para shows e grandes eventos em SP

Haddad: tomara que saída de União Brasil e PP do governo não seja por anistia

MP do Equador acusa ex-funcionários de Correa de homicídio de presidenciável

Haddad critica fala de Tarcísio de que não confia na Justiça e se diz preocupado com democracia

Messi ensaia despedida em casa diante de uma esperançosa Venezuela