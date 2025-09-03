Putin diz à Ucrânia: acabe com a guerra por meio de negociações ou eu a acabarei pela força

Por Andrew Osborn e Gleb Stolyarov e Anton Kolodyazhnyy

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse a Kiev na quarta-feira que há uma chance de acabar com a guerra na Ucrânia por meio de negociações "se o bom senso prevalecer", uma opção que ele afirmou preferir, mas que está pronto para acabar com a guerra pela força se essa for a única maneira.

Falando em Pequim ao final de uma visita que resultou em um acordo sobre um novo gasoduto para a China, Putin disse que percebeu "uma certa luz no fim do túnel", dado o que ele disse serem esforços sinceros dos Estados Unidos para encontrar uma solução para a maior guerra terrestre da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

"Parece-me que, se o bom senso prevalecer, será possível chegar a um acordo sobre uma solução aceitável para acabar com esse conflito. Essa é a minha suposição", declarou Putin aos repórteres.

"Especialmente porque podemos ver a disposição da atual administração dos EUA sob o comando do presidente (Donald) Trump, e vemos não apenas suas declarações, mas seu desejo sincero de encontrar essa solução... E acho que há uma certa luz no fim do túnel. Vamos ver como a situação se desenvolve", disse ele.

"Caso contrário, teremos que resolver todas as tarefas que temos pela frente pela força das armas."

No entanto, Putin não demonstrou nenhuma disposição para suavizar suas exigências de longa data, incluindo a de que Kiev abandone qualquer ideia de ingressar na Otan e que acabe com o que Moscou diz ser discriminação contra falantes de russo.

Ele disse que está disposto a manter conversações com Volodymyr Zelenskiy se o presidente ucraniano for a Moscou, mas que qualquer reunião desse tipo teria que ser bem preparada e levar a resultados tangíveis.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia descartou como "inaceitável" a sugestão de Moscou como local para tal reunião.

MUITO DISTANTES

Zelenskiy tem pressionado para se encontrar com Putin para discutir os termos de um possível acordo, embora os dois lados continuem distantes. Ele pediu a Washington que imponha mais sanções à Rússia se Putin não concordar.

Trump -- que vem tentando intermediar um acordo de paz -- também disse que quer que os dois líderes se encontrem e ameaçou, mas ainda não impôs, sanções secundárias à Rússia.

Putin, cuja economia está mostrando sinais de tensão depois de ser atingida por sanções ocidentais abrangentes, afirmou que preferiria terminar a guerra diplomaticamente, "por meios pacíficos", se possível.

A Rússia alega ter anexado quatro regiões ucranianas, uma reivindicação que Kiev e a maioria dos países ocidentais rejeita como uma apropriação ilegal de terras apoiada por uma guerra de conquista de estilo colonial.