Produção industrial completa 4 meses seguidos sem crescimento, mostra IBGE

A queda de 0,2% na produção em julho ante junho fez o setor industrial brasileiro completar uma sequência de quatro meses consecutivos sem crescimento. A indústria acumulou uma perda de 1,5% entre abril e julho.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A última vez que a produção industrial tinha ficado quatro meses sem resultados positivos foi de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, lembrou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Segundo o pesquisador, a indústria mostra comportamento predominantemente negativo desde abril.

"O resultado negativo reforça o comportamento de menor intensidade que marca a produção industrial desde abril deste ano. Nesse período, há perda acumulada de 1,5%", lembrou Macedo. "Para além disso, também observa-se predomínio de taxas em queda (13 das 25 atividades pesquisadas recuaram)."

Em julho, a produção do parque fabril operava apenas 0,3% acima do patamar que encerrou o ano passado, o de dezembro de 2024.