Topo

Notícias

Preço do etanol cai em 15 Estados e no DF, diz ANP; valor médio recua 0,48% no País

São Paulo

03/09/2025 11h36

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 15 Estados e no Distrito Federal na semana de 24 a 30 de agosto, subiram em 5 e ficaram estáveis em 6 Estados. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela Agência em todo o País, o preço médio do etanol recuou 0,48% na comparação com a semana anterior, a R$ 4,15 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,25% na comparação semanal, a R$ 3,98 o litro.

?

A maior queda porcentual na semana, de 6,41%, foi registrada em Goiás. A maior alta no período, no Acre, foi de 13,66%.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,19 o litro, em São Paulo.

O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,86, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Acre, de R$ 5,99 o litro.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Justiça absolve e solta sobrinho de Marcola acusado de chefiar PCC no Ceará

Ministros devem deixar o governo contrariados, e Lula espera comunicado

Bastava simples despacho para nomear comandantes aderentes a plano de golpe, argumenta advogado

Anistia e votações: o que rolou no Congresso enquanto foco estava no STF

Putin sobre comentário de Trump sugerindo conspiração contra EUA: ele tem senso de humor

Etanol é mais competitivo em relação à gasolina em seis Estados, mostra ANP

Preço do etanol cai em 15 Estados e no DF, diz ANP; valor médio recua 0,48%

'Pink Ladies': grupo de mães britânicas apoiado por neonazistas denuncia migrantes no Reino Unido

Psiquiatras lançam cartilha para ensinar influenciadores a falar sobre saúde mental e suicídio

Chefe do Pentágono sugere mais operações contra cartéis em breve

Absolvição de Bolsonaro é 'imperiosa', diz seu advogado ao STF