Português que ofereceu R$ 3.000 por morte de brasileiros é denunciado ao MP

O português que ofereceu R$ 3.100 por mortes de brasileiros que residem no país foi denunciado ao Ministério Público de Portugal por crimes de ódio.

O que aconteceu

José Oliveira foi denunciado por um grupo de 39 advogados que atuam em Portugal. O suspeito foi alvo de uma queixa-crime por incitação ao homicídio, apologia ao crime e discurso de ódio nas redes sociais por questão de etnia. As informações são do jornal Público.

Advogados pedem que João seja punido com "veemência". "O discurso proferido pelo denunciado é imoral, indecente, perigoso e carece da imediata intervenção do Ministério Público para a salvaguarda da ordem pública e da dignidade humana", diz o documento.

Legislação portuguesa prevê punição por crime de discriminação. O artigo 240 do Código Penal do país prevê pena de prisão de seis meses a cinco anos de detenção para os crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência motivada pela cor, raça, origem étnica, religião, gênero ou orientação sexual.

O UOL entrou em contato com o Ministério Público de Portugal, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil para questionar se a Embaixada brasileira em Portugal tomou alguma iniciativa, e aguarda resposta. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Português ofereceu 500 euros (cerca de R$ 3.100 na atual cotação) por "cada cabeça de brasileiro" que lhe for entregue. Em vídeo publicado nas redes sociais, que rapidamente viralizou, João Oliveira, morador da cidade de Aveiro, refere-se aos brasileiros que moram em Portugal como "zukas" e "raça maldita".

Oliveira diz que é para matar tanto os brasileiros que estão em situação legal no país quanto os ilegais. "Tenho aqui esta nota [ele mostra a cédula de 500 euros] para fazer o seguinte: a cada português que me trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zukas a viver em Portugal, a cada cabeça que trouxer, cortada rente ao pescoço, eu pago 500 euros por cada cabeça".

Vídeo gerou revolta na comunidade brasileira que mora em Portugal. Fundadora da Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias, Sônia Gomes afirmou se tratar de um exemplo claro de xenofobia e disse ter acionado as autoridades portuguesas para que investiguem o caso.

"Expressão mais perversa da xenofobia". Foi assim que Ana Paula Costa, presidente da Casa do Brasil de Lisboa, definiu o vídeo. Para ela, a gravação é a representação "violenta e criminosa do discurso anti-imigração" que tem se tornado cada vez mais comum em Portugal.

Polícia investiga o caso. Ao UOL, a Polícia de Segurança Pública portuguesa informou que, assim que tomou conhecimento do vídeo, acionou o Núcleo de Cibercriminalidade do Departamento de Investigação Criminal, que já identificou o suspeito. "Neste momento, como se trata de um crime público, remetemos o caso às autoridades judiciais competentes", completou.

Suspeito foi demitido

Após o vídeo viralizar, João Oliveira foi demitido de uma padaria onde trabalhava, em Aveiro. Em nota publicada nas redes sociais, o estabelecimento afirmou não compactuar com a conduta do ex-funcionário e destacou que sua equipe é composta por pessoas de diferentes nacionalidades que residem em Portugal.

Na Padaria Variante não aceitamos nem compactuamos com qualquer forma de racismo. Agradecemos a compreensão de todos, e seguimos de portas abertas para recebê-los sempre com respeito e carinho.

Nas redes sociais, Oliveira costumava fazer postagens em apoio ao Chega, partido da extrema direita de Portugal. Com a repercussão do caso, ele tirou do ar os perfis em plataformas digitais.