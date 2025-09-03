Topo

Por que a China comemora a derrota do Japão na 2ª Guerra Mundial?

Guardas em torno da bandeira da China durante desfile do aniversário de 80 anos da vitória chinesa na Segunda Guerra - Chen Yehua/Xinhua
Guardas em torno da bandeira da China durante desfile do aniversário de 80 anos da vitória chinesa na Segunda Guerra Imagem: Chen Yehua/Xinhua
Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 12h49

A China celebrou hoje o 80º aniversário de derrota do Japão na 2ª Guerra Mundial, com um grande desfile militar em Pequim. O evento contou com a participação do presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. O país acredita que seu papel no conflito é subestimado.

China foi o primeiro país a entrar na Segunda Guerra. O país foi aliado dos EUA e do império britânico desde o episódio de Pearl Harbor, em 1941, até a rendição japonesa. No total, foram cerca de 14 milhões de japoneses mortos no conflito.

Confronto entre tropas levou à guerra sino-japonesa em 1937. Um ano depois, a situação na China foi classificada como desesperadora, já que boa parte do país estava nas mãos do Japão. Era o caso de regiões como Xangai, Nanjung e Wuhan.

Decisão do nacionalista Chiang Kai-shek mudou destino da Ásia. O líder, aliado aos comunistas, recuaram para o interior e não aceitaram se render. Se isso tivesse acontecido, o Japão teria controlado o país por gerações —impactando a 2ª Guerra.

Quando o conflito atingiu o nível mundial, os aliados ocidentais se uniram à China contra o Japão. No entanto, o poderio de menos recursos levou a divergências em relação as contribuições na guerra: para os aliados, libertar a Europa do nazismo era prioridade; para a China, era ser resistente e manter a luta contra o Japão.

China tinha exército mais fraco porque tropas foram sacrificadas em batalhas. E o país se sentia injustiçado por aguentar os fardos dos grandes aliados, como EUA, Reino Unido e até a URSS, mesmo sem ter os mesmos recursos de guerra.

Derrota do Japão não dependeu exclusivamente da China. No entanto, o país fez grandes contribuições para o desfecho a favor dos aliados. Mantendo grande parte das tropas japonesas em seu território, o país serviu de exemplo mostrando que era possível lutar com o ocidente e se opor ao imperialismo. A China acredita que sua atuação na 2ª Guerra é subestimada.

Hoje, comemoração tem motivos simbólicos e estratégicos. A China apresentou hoje drones submarinos, mísseis de grande porte e novas armas a laser, uma demonstração de força em um momento de tensões crescentes com os Estados Unidos.

*Com informações da RFI e Reuters

