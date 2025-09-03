Policial Civil é encontrado morto na Favela do Gato, no centro de SP

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de São Paulo, está investigando a morte do policial civil Caio Bruno, lotado no Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc).

Conforme informações preliminares, o agente foi localizado em via pública na noite dessa terça-feira, 2, na Favela do Gato, comunidade na região do Bom Retiro, no centro da capital paulista.

"Policiais militares e o resgate foram acionados e o óbito constatado no local", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

O caso está sendo registrado no DHPP e seguem em andamento as investigações para a apuração dos fatos.