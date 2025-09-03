Topo

Notícias

PMI de serviços do Reino Unido avança a 54,2 em agosto, diz S&P Global, e supera prévia

São Paulo

03/09/2025 07h26

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido subiu de 51,8 em julho para 54,2 em agosto, atingindo o maior nível em 16 meses, segundo dados finais divulgados nesta quarta0feira, 3, pela S&P Global. O resultado definitivo de agosto veio acima da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 53,6 em ambos os casos.

O PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, avançou de 51,5 para 53,5 no mesmo período, alcançando o patamar mais alto desde agosto de 2024 e superando também a estimativa inicial e o consenso da FactSet, de 53.

Números acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Drones, mísseis e armas a laser: o que a China revelou em seu desfile militar

Acordo comercial UE-Mercosul está indo na direção certa, diz ministro do Comércio da França

UE promete medidas de salvaguarda 'sólidas' no tratado com o Mercosul para proteger o setor agrícola 

Comissão Europeia valida acordo com Mercosul e o envia aos países membros

Autoridade dos Emirados Árabes Unidos adverte que planos de assentamento na Cisjordânia são "linha vermelha" para Abu Dhabi

Assistir TV Justiça ao vivo agora: veja dia 2 de julgamento no STF hoje (3)

Ao menos 21 mil crianças ficaram com deficiências desde o início da guerra em Gaza, diz ONU

China busca ultrapassar EUA como superpotência com ambições globais

Quase 100 corpos recuperados após deslizamento de terra no oeste do Sudão

PF cumpre ordem de afastamento de governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas

TH Joias, deputado no Rio, é preso por tráfico e associação ao CV