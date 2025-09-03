PMI de serviços do Reino Unido avança a 54,2 em agosto, diz S&P Global, e supera prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido subiu de 51,8 em julho para 54,2 em agosto, atingindo o maior nível em 16 meses, segundo dados finais divulgados nesta quarta0feira, 3, pela S&P Global. O resultado definitivo de agosto veio acima da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 53,6 em ambos os casos.

O PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, avançou de 51,5 para 53,5 no mesmo período, alcançando o patamar mais alto desde agosto de 2024 e superando também a estimativa inicial e o consenso da FactSet, de 53.

Números acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.