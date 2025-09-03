Topo

Notícias

PMI de serviços da zona do euro cai a 50,5 em agosto e fica abaixo da prévia

São Paulo

03/09/2025 07h24

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro caiu de 51 em julho para 50,5 em agosto, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de agosto ficou abaixo da estimativa preliminar, de 50,7, e também da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 50,8.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, avançou de 50,9 para 51 no mesmo período, atingindo o maior patamar em 12 meses, mas veio um pouco aquém da estimativa inicial e do consenso da FactSet, de 51,1.

Números acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Drones, mísseis e armas a laser: o que a China revelou em seu desfile militar

Acordo comercial UE-Mercosul está indo na direção certa, diz ministro do Comércio da França

UE promete medidas de salvaguarda 'sólidas' no tratado com o Mercosul para proteger o setor agrícola 

Comissão Europeia valida acordo com Mercosul e o envia aos países membros

Autoridade dos Emirados Árabes Unidos adverte que planos de assentamento na Cisjordânia são "linha vermelha" para Abu Dhabi

Assistir TV Justiça ao vivo agora: veja dia 2 de julgamento no STF hoje (3)

Ao menos 21 mil crianças ficaram com deficiências desde o início da guerra em Gaza, diz ONU

China busca ultrapassar EUA como superpotência com ambições globais

Quase 100 corpos recuperados após deslizamento de terra no oeste do Sudão

PF cumpre ordem de afastamento de governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas

TH Joias, deputado no Rio, é preso por tráfico e associação ao CV