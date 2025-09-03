Topo

PMI de serviços da Alemanha cai a 49,3 em agosto e fica abaixo da prévia, revela S&P Global

03/09/2025

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da Alemanha caiu de 50,6 em julho para 49,3 em agosto, atingindo o menor nível em três meses, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado definitivo de agosto ficou abaixo da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 50,1 em ambos os casos.

O PMI composto alemão, que engloba serviços e indústria, recuou marginalmente no mesmo período, de 50,6 para 50,5, também vindo aquém do cálculo inicial, de 50,9.

Números abaixo de 50 indicam contração da atividade, enquanto os inferiores a 50 sinalizam expansão.

