Topo

Notícias

Governador é afastado em investigação sobre desvio de emendas em Tocantins

Wanderlei Barbosa (Republicanos), governador do Tocantins (TO) - Secom TO
Wanderlei Barbosa (Republicanos), governador do Tocantins (TO) Imagem: Secom TO
Gustavo Freitas, e Eduarda Esteves
do UOL

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

03/09/2025 07h57Atualizada em 03/09/2025 08h36

O governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi afastado hoje do cargo sob suspeita de participação em esquema de desvio de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de covid-19, incluindo verbas para cestas básicas.

O que aconteceu

Afastamento de seis meses foi determinado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). Segundo apurou o UOL, a decisão do ministro Mauro Campbell Marques será julgada ainda hoje na Corte Especial do STJ —os 15 ministros mais antigos do tribunal irão avaliar se Barbosa segue afastado do cargo. A Corte Especial julga as ações penais contra governadores e outras autoridades.

Investigações indicam um esquema de desvio de recursos públicos entre 2020 e 2021. Segundo a PF, os suspeitos teriam aproveitado o estado de emergência em saúde pública para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas. Os inquéritos tramitam sob sigilo no STJ.

Mais de 200 policiais federais cumprem 51 mandados de busca e apreensão. PF investiga uso de emendas parlamentares e vantagens recebidas por agentes públicos e políticos. O Palácio do Araguaia, sede do governo de Tocantins, é um dos lugares onde as buscas acontecem, bem como a Assembleia Legislativa.

Foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para cestas básicas e frangos congelados, de acordo com a PF. O prejuízo estimado aos cofres públicos supera R$ 73 milhões, conforme apuração.

Os valores desviados foram ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo. Além disso, houve compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos no esquema.

Outro lado: A reportagem entrou em contato a assessoria de imprensa do governo, mas não houve retorno. O governador também não se manifestou publicamente. O espaço segue aberto para manifestação.

Alvo da PF em 2024

Barbosa já havia sido alvo da PF na primeira fase da operação, em agosto de 2024. Na época, afirmou ao UOL que havia recebido a operação com "surpresa", mas também com "tranquilidade". Barbosa disse que não era ordenador de nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas básicas no período da pandemia e está "confiante" de sua inocência.

Operação recebeu o nome de Fames-19. A identificação faz referência à insegurança alimentar ocasionada pela pandemia. Fames significa fome em latim, e 19 faz alusão ao período pandêmico.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Comissão Europeia valida acordo com Mercosul e o envia aos países membros

Autoridade dos Emirados Árabes Unidos adverte que planos de assentamento na Cisjordânia são "linha vermelha" para Abu Dhabi

Assistir TV Justiça ao vivo agora: veja dia 2 de julgamento no STF hoje (3)

Ao menos 21 mil crianças ficaram com deficiências desde o início da guerra em Gaza, diz ONU

China busca ultrapassar EUA como superpotência com ambições globais

Quase 100 corpos recuperados após deslizamento de terra no oeste do Sudão

PF cumpre ordem de afastamento de governador do TO por suspeita de desvios de cestas básicas

TH Joias, deputado no Rio, é preso por tráfico e associação ao CV

Transmissão TV Justiça ao vivo: assista ao dia 2 de julgamento de Bolsonaro

Países da UE que se opõem ao acordo com Mercosul não poderão bloqueá-lo, diz primeiro-ministro polonês

Rússia intensifica ataques à Ucrânia às vésperas de reunião entre Zelensky e líderes europeus em Paris