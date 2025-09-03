PF encontrou R$ 32 mil em dinheiro no gabinete do governador do Tocantins

A Polícia Federal encontrou R$ 32 mil em dinheiro vivo no gabinete do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), que foi afastado do cargo hoje pela Justiça.

O que aconteceu

O dinheiro foi encontrado durante busca e apreensão no Palácio do Araguaia, sede do governo do Tocantins. A operação da PF mira um esquema de desvio de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de covid-19.

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou o afastamento do governador por seis meses. A decisão do ministro Mauro Campbell Marques deve ser julgada ainda hoje na Corte Especial — os 15 ministros mais antigos do tribunal irão avaliar se Barbosa segue afastado do cargo.

Na época dos crimes, entre 2020 e 2021, Barbosa era vice-governador. Segundo a PF, ele recebia depósitos em espécie de maneira fracionada de seu chefe de gabinete. Boletos de valores elevados em nome de Barbosa também seriam pagos com dinheiro de propina.

Os suspeitos teriam aproveitado o estado de emergência em saúde pública para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas. Na prática, empresas previamente selecionadas eram contratadas, recebiam valores altos e entregavam apenas parte dos serviços e produtos. Muitas delas eram constituídas há pouquíssimo tempo ou com objeto social distinto do fornecimento de alimentos.

Primeira-dama também foi afastada de cargo no governo. Karynne Sotero Campos deixará a Secretaria Extraordinária de Participações Sociais por seis meses. De acordo com a PF, ela e o marido instituíram um amplo esquema de desvio de recursos públicos no governo estadual com o apoio de servidores públicos, empresários e de dez deputados estaduais.

Os valores desviados foram ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo. Além disso, houve compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos no esquema. Um dos imóveis de alto padrão citados na investigação fica na serra de Taquaruçu, nas proximidades da cidade de Palmas. A pousada Pedra Canga recebeu grandes somas de dinheiro de Wanderlei Barbosa, entre 21 de junho de 2022 até os dias atuais.

Wanderlei Barbosa afirmou que o afastamento é medida precipitada e uma "injustiça". Em nota enviada ao UOL, o governador declarou que a investigação da PF ainda está em andamento. "Sem conclusão definitiva sobre qualquer responsabilidade da minha parte", disse.

Ele também afirmou que vai acionar os meios jurídicos para voltar ao cargo. "Reforço que, por minha determinação, a Procuradoria-Geral do Estado e a Controladoria-Geral do Estado instauraram auditoria sobre os contratos mencionados e encaminharam integralmente as informações às autoridades competentes,"