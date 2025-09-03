Funcionário da Petrobras morre após acidente em plataforma na Coreia do Sul

Um funcionário da Petrobras morreu hoje de manhã (horário de Brasília) em um acidente no estaleiro Hanwha, em Geoje, na Coreia do Sul.

O que aconteceu

Rodrigo Reis Barreto, 39, caiu no mar durante um teste de carga. Parte da estrutura da plataforma P-79 colapsou durante a inspeção técnica, procedimento padrão antes do envio das plataformas ao Brasil.

Barreto atuava como técnico de segurança na empresa desde 2011. Natural da Bahia, ele morava no Rio de Janeiro.

Outros dois trabalhadores de empresas locais ficaram feridos. Eles receberam atendimento médico e foram liberados em seguida, segundo a Petrobras.

Estrutura da P-79 colapsou Imagem: Divulgação/Sindipetro

Em nota ao UOL, a estatal lamentou o ocorrido. A empresa disse que presta assistência aos familiares e que formou uma comissão para investigar as causas do acidente.

Fundação Nacional dos Petroleiros pediu rigor nas investigações. "É fundamental que a apuração do caso seja conduzida com total transparência, com a participação efetiva das entidades sindicais, para esclarecer as causas, corrigir eventuais falhas e assegurar que tragédias como esta não voltem a acontecer."

P-79 deverá operar no pré-sal da Bacia de Santos. A previsão é que a plataforma comece a ser usada em 2026.