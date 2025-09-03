Petrobras planeja oferta de títulos globais

(Reuters) - A Petrobras comunicou nesta quarta-feira que planeja oferecer, por meio da subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), uma nova série de títulos no mercado internacional com nova emissão, sujeita às condições de mercado.

A estatal acrescentou que os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras e que a PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais.

A operação será conduzida por BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Itaú BBA USA Securities, Santander US Capital Markets LLC e UBS Investment Bank, segundo o comunicado ao mercado.

(Por Paula Arend Laier)